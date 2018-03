Az állami ügyfélkaput használhatja adatbázis építésére a kormány

Van, aki ügyfélkapun keresztül regisztrált külképviseleti szavazásra, és visszaigazolás helyett Bakondi György levele landolt nála - nem tudni, honnan szerezte a Fidesz az e-mail címeket.

Bakondi György fideszes e-mail-címéről kapott egy migrációval fenyegető levelet a hvg.hu olvasója úgy, hogy nem tudja, hogyan szerezhette meg elektronikus címét a Fidesz. Ő biztosan nem adta meg nekik. Azt mondja, leiratkozni sem tud. A következő tárggyal kapott levelet: "április 8-án arról döntünk, maradjon-e a kerítés".

A "Tisztelt Honfitársam" megszólítás után Bakondi beveti Orbán hamis riogatását a 2020-ig 60 millió útnak induló afrikairól, majd azt írja, a tét, hogy marad-e a kerítés, vagy bevándorlóországgá válunk-e. Ezért a Fidesz-KDNP listájára és egyéni képviselő-jelöltjére kéri a szavazatokat.

Közben a Facebookon is panaszkodik egy férfi arra, az ügyfélkapun regisztrált külképviseleti szavazásra a stockholmi követségre, majd visszaigazoló levél helyett Bakondi György e-mailje futott be hozzá. Az eset felháborította. Ugyanerről számolt be a 444.hu több olvasója is: szerda délután levelet kapott a bakondigyorgy@fidesz.hu emailcímről, pedig nem adták meg adataikat a Fidesznek.

Már maga az üzenet tárgya, hogy április 8-án arról döntünk, maradjon-e a kerítés, egy hazugság, hiszen azt az ellenzéki pártok sem akarják elbontani.

Az Afrikából 2020-ig elinduló 60 millió embert vizionáló NATO-jelentés szintén necces pont; Orbán már a tavalyi kötcsei beszédében bedobta ezt a számot, de utána kiderült, hogy egy 2004-es, azóta el sem nagyon érhető becslésről van szó.

A Fidesz sajtóosztálya csütörtök délelőttig még nem reagált a megkeresésekre.