Karácsony: A Jobbikban csak a kampány alatt szüneteltetik a nácikat

El kell kezdeni a rendszer lebontását, máskülönben a pesti utca népe fogja kikényszeríteni a Fideszből, hogy menjen bele a változásokba – mondta a Magyar Narancsnak adott interjújában Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje.

A Jobbikot ugyanúgy Magyarország rosszabb feléhez sorolom, mint a Fideszt – közölte Karácsony Gergely a hetilap kérdésére. „Szeretném, ha ezt az egész jobbikos összefogás-diskurzust, ami a baloldalról érkezett, és elhiteti a választók egy részével, hogy lehet a Jobbikra szavazni listán, mielőbb abbahagynánk” – kérte az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje. Abban, ami az elmúlt nyolc évben történt, a Jobbikot társtettesnek tartja.

Ettől még az egyéni körzetekben helyi szövetségek kialakulhatnak a baloldal és a Jobbik között. Karácsony ugyanakkor figyelmeztetett rá, hogy a Jobbikban szerinte most is vannak nácik, csak éppen nem gyakorolják a nácizmusukat, mert be van nekik tiltva.

Meggyőződött-e arról, hogy nincsenek fideszes „vakondok”, azaz kollaboránsok az MSZP-ben? A kérdésre Karácsony elmondta: szerinte nincsenek ilyenek, az elmúlt hónapokban senki nem akadályozta abban, hogy miniszterelnök-jelöltként valamit megtegyen. „Nem láttam olyat, akinek álláspontját az MSZP-n belül vélt, vagy valós fideszes érdek határozza meg” – mondta.

Külön is beszélt Molnár Zsoltról, akinek Karácsony szerint nincs akkora befolyása a pártban, mint amit terjesztenek róla. „Amióta ismerem, Molnárral semmilyen konfliktusom nem volt, a legapróbb jelét nem láttam annak, hogy azt, amit csinálni akarok, ő akadályozná”. Karácsony Gergely állítja, hogy Botka Lászlót nem belülről buktatták meg. Botka bukása azért következett be, mert a jelöltsége elején ugyan felfelé húzta az MSZP-t, de a vége felé a párt már mélyrepülésben volt.

Karácsony reméli, hogy az LMP-vel teljes körű együttműködés lesz a választásra, adott esetben sikerül megállapodni az Együttel és a Momentummal is. A Jobbikkal pedig „legyen egy gentlemen's agreement, hogy mozgósítjuk a szavazóinkat”. Világossá kell tenni azonban, hogy milyen világnézeti szakadék van „köztünk és a Jobbik közt. Vagy azt, hogy most a Jobbik Simicska Lajos lopott pénzén arról kampányol, hogy ő egy antirasszista párt, amit nem kell feltétlenül elhinni”.

Arra az esetre, ha a Fidesz a legnagyobb párt lesz, de nem szerez többséget, fontos lenne, hogy az összes ellenzéki párt már most deklarálja: semmiképpen nem segíti ki a Fideszt. Miután a kormányfő megfenyegetett minden ellenzékit, van egy közös érdek abban, hogy a Fidesz ne tudjon kormányozni.

Azt, hogy Vona Gábor akár egy percig is miniszterelnök legyen ebben az országban, az én szavazatommal biztos nem éri el – jelentette ki Karácsony Gergely. Ügyvivő kormányfőnek egyébként Orbán Viktort javasolja: „szeretném, ha végignézné, ahogy lebontjuk a NER-t a feneke alól”.

Karácsony Gergely hangsúlyozta: el kell kezdeni a rendszer lebontását, máskülönben a pesti utca népe fogja kikényszeríteni a Fideszből, hogy menjen bele a változtatásokba. Politikai nyomás alatt kell tartani a kormányt, ha nincs abszolút többsége, akkor ez a rendszer össze fog omlani, mint egy kártyavár. „Az a logikája, hogy mindig megy előre, harap egy nagyot, a lopott pénzt pedig szétosztja belül. Ha ez a logika megakad, és van egy erős társadalmi nyomás a rendszer lebontására, akkor a rendszer bele fog roppanni” – állapította meg Karácsony Gergely.