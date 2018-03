Hideget vagy meleget? - Mit tegyünk, ha fáj?

Ha megsérülünk vagy egy testrészünk hirtelen fájni kezd, sőt egyre jobban, az gyulladásos folyamatra, illetve erősödésére utal – mondta Dr. Pál Mónika reumatológus a Népszavának. Fájdalom esetén bár alapvetően nem mindegy, hogy hirtelen jelentkezik vagy már meglévő erősödik föl, a kezelésben nincs különbség, mert mindkettőt ugyanaz a fiziológiás folyamat okozza.

Hideg

Illusztráció: pexels.com

A gyulladást minden esetben hűteni kell. Erre jó megoldás a nagyanyáink által használt vizes borogatás, a jégzselé, de akár a mélyhűtőben talált hús vagy zöldborsós csomag is. Fontos, hogy a szövetek hűtsük és véletlenül se fagyasszuk. Pár perc jegelés után várjuk meg, hogy újra felmelegedjen a kezelt terület, ezután újra rátehetjük a mélyhűtött zöldséget. Az ismétlődő hideg nem engedi, hogy a gyulladás miatt tovább táguljanak az erek, és megakadályozza, hogy kifolyjon a szövetek közül a gyulladásos folyadék. Ha ez a művelet sikeres: az első 48 órában jól látjuk el a sérülést, felgyorsíthatjuk a gyógyulási folyamatot. Két-három napig javasolt vény nélkül kapható gyulladás- és akár fájdalomcsökkentő gyógyszert is szedni. Sokan ezt nem szívesen teszik, mert azt hiszik, csak elnyomja a fájdalmat, pedig akut gyulladás esetén nem eltünteti a tüneteket, hanem gyógyít is – mondta Dr. Pál Mónika.

Vigyázat! Meghülhet Tartós hidegben és huzatban az ízületek megfázhatnak.

Mozgás a gyógyulásért

A fájdalom megjelenésekor javasolt a pihentetés, de akár már egy nap múlva is jót tesz az enyhe mozgás: a sérült végtag, ízület tornáztatása. Bizonyított tény, hogy a mozgás is hozzájárul a gyulladáscsökkentő és ezzel a gyógyulást segítő folyamatok beindulásához. „A gyulladt területeken lévő keringés visszaállítása és fokozása a gyógyulás alapja” - hangsúlyozta a reumatológus szakorvos.

Meleg

Van olyan, hogy egy régóta meglévő derékfájás vagy krónikus térdízületi kopás „szereti” a meleget. Nem melegítést, hanem melegen tartást. A gyulladt terület melegítése azonban fokozhatja a gyulladásos folyamatokat. „Hirtelen megjelenő akut gyulladásra sose tegyünk meleget. Régóta fennálló, krónikus fájdalmaknál viszont a hideg és a meleg is kétélű fegyver lehet” - figyelmeztet a reumatológus. Sokszor előfordul, hogy egy termálfürdőben tett látogatás után felerősödik a derékfájás, ideggyulladás alakul ki. „A krónikus, hol jobban, hol kevésbé fájdogáló, elsősorban térdpanasznak viszont az iszappakolás, a meleg víz jót szokott tenni” - fogalmazott Dr. Pál Mónika.

Illusztráció: AFP

Mikor kell orvoshoz menni?

Ha a fájdalom napról napra fokozódik, azonnal menjünk orvoshoz. Két hétnél tovább akkor se várjunk, ha ugyan javulgat, de nem múlik el teljesen.