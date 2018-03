Békeidőben nem volt még ilyen elvándorlás Magyarországról

Az unión belüli szabad munkaerő-áramlás korábban csak lehetőségként, most viszont már veszélyként is felmerül a munkavállalók származási országai tekintetében, ilyen Magyarország is. Többek között ez hangzott el a Millenium intézet csütörtöki, budapesti konferenciáján, olvasható a Pénzcentrum tudósításában.