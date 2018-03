A politikusi szakma rengeteg stresszel jár. Ha valaki folyamatosan hazugságokat gyárt, igyekszik a mérhetetlen butaság burkában tartani a társadalmat, szüntelenül azon mesterkedik, hogy „saját gyártású” oligarcháknak játssza át az Európai Uniótól kapott pénzösszegeket, igyekszik eltitkolni vagyonát, kastélyait, de még azt is, hogy milyen luxusautóval jár, akkor mindez bizony okozhat álmatlan éjszakákat. Még akkor is, ha az emberek egy részének lelkületét már sikerült annyira megmérgezni, oly mértékű agymosásban részesíteni őket, hogy minden lopást, csalást, hazugságot elnéznek.

Arra hiába várunk, hogy itthon egy miniszter elismerje: loptunk, hazudtunk. Szlovákiában azonban még működik annyira a fékek és ellensúlyok rendszere, hogy még ez is megtörténhet. Robert Fico volt kormányfő a magyar mintát másolva Soros Györgyöt látta a szlovákiai tüntetések mögött. Senki sem hitt neki. A napokban aztán az új miniszterelnök, Peter Pellegrini által irányított kabinet kultuszminiszterével, Lubica Lassákovával készített interjút a Denník N című lap. Kiderült, a kormánypárt, a Smer besztercebányai kerületi elnöke nem adta fel a sorosozást: a Paraméter portál szerint azt közölte, „a szóban forgó úr – (azaz Soros György) - űzi a játékát, még ha gyakran azt is mondják, hogy egy 85 esztendős ember az óceán másik partjáról mit is tudna befolyásolni az országban”.

Mivel Szlovákiában az államfő, Andrej Kiska nem a kormány díszletének kelléke, hanem önálló döntéseket hozni képes személyiség, első nekifutásra nem is volt hajlandó kinevezni az új kabinetet, erre csak tegnap került sor. Lassákovát megrémítette, hogy nem teljesül a nagy álom, s mégsem kerülhet a kulturális tárca élére, ezért egészen érdekes magyarázattal vonta vissza az interjúban elhangzottakat. Elismerte: nem volt szerencsés a kijelentés, de mint mondta, nagy volt rajta a stressz.

Így legalább azt is tudjuk, itthon miért sorosoznak folyvást a fideszes politikusok. Az állandó stressz miatt. Ám ez annak is a jele, hogy valamiért nem tiszta a kormánypárti politikusok lelkiismerete.

Rónay Tamás