Ha jól emlékszem, kétezerben jártam először a Szépművészeti Múzeum Román Csarnokában. Az akkori fideszes kulturális miniszter és helyettes államtitkára a nagy múzeumrekonstrukciós program keretében szemrevételezte a műtárgyraktárként romló "bazilikát", majd kijelentette a sajtónak, hogy a helyreállítására mihamarabb sort kerítenek. Azóta tizennyolc év telt el. A miniszter sikeres irodalomtörténész, az államtitkár pedig negyedik ciklusát tölti a múzeum főigazgatójaként. És a Román Csarnok tényleg elkészült, ezekben a napokban bárki megtekintheti.

Nem az a baj, hogy tizennyolc év alatt - ennyi idő alatt azért egy újszülöttből érettségizett ember válik - a nagy múzeumrekonstrukciós program sem fejeződött be. Hanem az, hogy ami nagy nehezen haladt végre a maga útján, megalomán álmokat kergetve azt is újraírta a Fidesz. A félkész Természettudományi Múzeumból rendőr-, katona- és janicsárképző egyetem lett. Lebontották a Közlekedési Múzeumot, az új persze nagyobb lesz és jobb, a kérdés csak az, hogy hol és mikor. A végromlás határára jutott Iparművészeti rekonstrukciójából még nem látszik több, mint egy a műtárgyakat veszélyeztető, elcsalt közbeszerzés. A Néprajzit pedig visszaadták a Kúriának, így aztán a projekt ellenzői és kénytelenek szorítani a ligetszéli monstrum megépítésének: ha gödör marad ez is, ki tudja, hol köt ki az etnográfiai gyűjtemény.

A kezdetben öt múzeum felépítését célzó Liget Projekt összköltsége állítólag 250 milliárd - két vizes vb-nyi - forint. Az elmúlt hat évben úgy 40-50 milliárdot költöttek el. A felmutatható eredmény pedig a Román Csarnok: a hetvenhárom évnyi pusztulást 8,3 milliárd forintból sikerült orvosolni. Talán nem véletlen, hogy erről a projektről nekem mindig franzstadti gyerekkorom, és az ott hallott mondás jut eszembe: játsszunk inkább kisebb alapon, de készpénzbe'.

N. Kósa Judit