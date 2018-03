Költözik a B.my.Lake fesztivál - Felsejlik Tiborcz a háttérben

Zamárdiból Keszthelyre költözne a B.my.Lake zenei fesztivál, ám ott nem kérnek az elektronikus zenéből. A zalai kisvárosban nem mindenki várja tárt karokkal az elektronikus zene kedvelőit: az önkormányzat és a térségi képviselő ellenzi a több napos augusztusi bulit, melyen a Tiborcz- és Mészáros-érdekeltségek nagyot kaszálnának.

Az idén hatodik alkalommal rendezik meg a B.my.Lake fesztivált, melynek az első években a balatonvilágosi Club Aliga, később Zamárdi adott otthont. A szervezők augusztusban már Keszthelyre várnák az elektronikus zenekedvelők tízezreit, ugyanis új helyszínen, a Zala Kempingben rendeznék meg a fesztivált. A döntés hátterében sokan politikai szálat vélnek fölfedezni, hiszen a keszthelyi létesítmény Tiborcz István érdekeltségébe tartozik.

- A testület kérése volt, ha van rá lehetőség, keressen más helyszínt a szervező – mondta megkeresésünkre Csákovics Gyula, Zamárdi független polgármestere. – A nagy nyári fesztiváljainkkal kapcsolatban évek óta kapjuk a kritikát az északi parti településekről a zaj miatt, ezért tavaly már déli és keleti irányba állították a színpadokat a rendezők, így viszont Siófokról és Zamárdiból panaszkodtak. A megengedett zajszint miatt önkormányzatunk is feljelentést tett, vagyis mindenképpen lépni szerettünk volna az ügyben.

Miután a testület jelezte, az idén már nem lennének házigazdái a B.my.Lake-nek, sok helyi megkereste a polgármestert, hogy baj van, hiszen a rendezvény idejére már kiadták ingatlanjukat a majdani fesztiválozóknak.

- Természetesen próbáltuk figyelembe venni a helyi nyaraltatók, kereskedők és szolgáltatók érdekeit is, ám miután a Balaton Soundnak is otthont adunk, be kellett látni, két ilyen stílusú rendezvény sok a településnek – magyarázta Csákovics Gyula, aki elismerte, a B.my.Lake kiesése többmillió forintos idegenforgalmi és iparűzési adó kiesést jelent a cirka kétmillárdból gazdálkodó Zamárdinak. – Viszont az is igaz, miután élő szerződésünk van a Volt Produkció Kft.-vel, így magunk nem dönthettünk.

A szervező céggel – melyet hiába kerestünk információkért - egy nemrég estébe nyúló képviselő-testületi ülésen egyeztettek a zamárdiak. Miután kiderült, a Volt Produkció az idei fesztivált már mindenképpen Keszthelyre tervezi, sikerült megállapodni a céggel, nem bontották fel a paktumot, s úgy döntöttek a felek, az eddig a B.my.Lake társrendezvényeként futó Strand Fesztivál nagyobb területet kap, jövőre pedig ismét tárgyalnak az elektronikus fesztivál sorsáról.

Ennek helyzete egyelőre ingatag, mert kiderült, a Volt Produkciónak még nem sikerült megegyeznie Keszthellyel. A város kormánypárti polgármestere, Ruzsics Ferenc nem akart nyilatkozni az ügyről: megkeresésünket éppen azzal hárította el, jelenleg is tartanak a tárgyalások a fesztiválról, amit nem mindenki fogadna tárt karokkal a zalai kisvárosban.

KeszthelyFest igen, technofesztivál inkább máshol – írta Facebook-bejegyzésében Manninger Jenő, a keszthelyi választókerület Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője, aki úgy gondolta, egy B.my.Lake jellegű zenei rendezvény nem illik a város turisztikai képéhez sem, és csak akkor lehetne megrendezni, ha a városlakók többsége beleegyezne. Úgy vélte, természetesen fontos, hogy a fiataloknak legyen szórakozási lehetőségük, de abban egyetértettek a fideszes városi képviselőkkel, hogy inkább máshol, s ne Keszthelyen. Ráadásul úgy tudjuk, az érvényben lévő helyi rendeletek nem teszik lehetővé a fesztivál megrendezését, vagyis, hogy a rendezvénynek augusztusban valóban Keszthely adhasson otthont, előbb közgyűlési döntésekre van szükség.

Más kérdés, hogy a jogszabályi kötöttségek, valamint a helyi kormánypárti erők – no és a városlakók – ellenkezése elegendő lesz-e, hogy megakadályozzák a cirka 50 ezer vendéget jelentő, négynapos fesztivált, hiszen igencsak komoly falakba ütközhetnek. A B.my.Lake tervezett helyszíne ugyanis a Zala kemping, mely tavaly nyár óta Orbán Viktor miniszterelnök veje, az Elios-botrányról (is) elhíresült Tiborcz István érdekeltségébe tartozik: a 3,1 hektáros, eredendően 976,5 millió forintra taksált területet 250 millióért szerezték meg. Cseppet sem mellékesen nem ez az egyetlen Orbán-vői érdekeltség Keszthelyen. Hivatalosan ugyan kiszállt már a vitorláskikötőt és területét üzemeltető cégből, de még mindig üzlettársai irányítják azt, s szintén Tiborcz üzleti köréhez tartozik a Hullám Szálló, valamint az egykori Phoenix Hotel beépíthető telke is.

Jól járhat a fesztivállal érkező vendégsereggel Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester, Orbán Viktor oligarchabarátja is, aki szintén megannyi keszthelyi érdekeltséggel bír. Tavalyelőtt került Mészároshoz a Hunguest Hotels, az ország egyik legnagyobb szállodalánca, melynek egyik tagja a keszthelyi Hotel Helikon, de övé a – part menti, Tiborcz-féle Hullámmal szomszédos - Balaton Szálló, valamint a jelenleg üresen álló Hotel Via is.

Vagyis Tiborcz és Mészáros mindenképpen jól járnának a fesztivállal, és ez általában elégséges indok szokott lenni egy döntés meghozatalakor…

Vas András