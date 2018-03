Zuckerberg bánja - Perek elé néz a Facebook-guru

A vétkes szereplők

Valójában mindegyik fél vétkes többé-kevésbé az ügyben. A Facebook ugyanis egy olyan alkalmazást telepített a platformjára, amely mint egy ajtó, lehetővé tette, hogy azon keresztül belépve egy harmadik fél hozzáférhessen a felhasználóinak az adataihoz - nyilatkozta lapunknak Biczók Gergely a CrySyS Lab Adat és Rendszerbiztonság Laboratórium professzora. A Facebookra feltöltött posztok ugyanis nem feltétlenül láthatók hozzá bárki számára, alapvetően csak azok a barátok nézhetik meg azokat, akik engedélyt kaptak rá. Be lehet, sőt be kellene állítani, hogy mindenki láthatja-e azokat vagy csak egy szűk kör, de akár azt is, hogy senki. Sajnos az emberek nem figyelnek oda, amikor a beállítási lehetőségeket felkínálják nekik. A Facebook felelőssége továbbá abban van, hogy az ő általuk telepített alkalmazás azt is lehetővé tette, hogy nem csak azoknak a felhasználóknak az adataihoz férhetett hozzá Aleksandr Kogan cége, akiket ezért megfizetett, hanem az ő barátaik adataihoz is. Az a 270 ezer ember, akit a Kogan-féle adatgyűjtő program megkérdezett, pénzt kapott a válaszadásért, de a barátaik adatainak felhasználását már nem szabadott volna engedélyezniük, csak nem figyeltek oda erre, amikor a kis ablak felugrott az erre vonatkozó kérdéssel. Ráadásul a barátok információt sem kaptak később, hogy ez megtörtént. Az, hogy ez az applikáció megjelent, a Facebooknak megérte, mert 2007-től kezdve – akkor már három éve működött - emiatt nagyon megnőtt a forgalma, hiszen sokan kezdtek el adatokat gyűjteni gazdasági célokból is. Aleksandr Kogan azért sáros, mert azokat az adatokat, amelyeket ő, illetve a cége gyűjtött, nem oszthatta volna meg a Cambridge Analyticával. Zuckerbergék is azzal védekeznek, hogy a felhasználási feltételek között ott van, hogy azokat az adatokat, amelyeket tőlük egy harmadik fél gyűjt, nem adhatja tovább egy újabb félnek. Kogan tehát a Facebookal szemben követett el szabályszegést.

És mindezek után jön a Cambridge Analytica sara, a cég ezeket az adatokat tovább adta Trump kampánystábjának 6,2 millió dollárért.

A Facebook 2014-ben szűkítette azoknak az adatoknak a körét, amelyeket a barátokról be lehetett, gyűjteni, 2017 óta viszont már az facebookos megszorítás is létezik, hogy csak azoknak a barátoknak az adataihoz hozzáférni, akik maguk is feltelepítették az a bizonyos „ajtó” applikációt.