Dohányzik? - Nem akarjuk ijesztegetni, de ez érdekelni fogja

Néhány óra alatt csak a debreceni plázában csaknem száz embert megvizsgáltak, és tíz ember orvosi beutalót is kapott alaposabb érvizsgálatra. Többségük úgy lett potenciális páciens, hogy mindeddig nem is sejtette: érszűkülete van – osztotta meg a Népszavával Soltész Pál professzor, a Debreceni Egyetem Angiológia tanszékének vezetője a lakossági szűrőnap tapasztalatait. Csütörtökön a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság szervezésében az ország hat nagyvárosának bevásárlóközpontjában várták az orvosok és a segítőik érvizsgálat-szűrésre leendő pácienseiket.

A maihoz hasonló „érzékenyítő” akciókra azért is szükség van, mert az érszűkület sokáig maradhat észrevétlen. Ezért a betegek későn, illetve menthetetlen állapotban- amikor terápiaként már csak az amputáció marad – jutnak el az orvoshoz. A professzor emlékeztettet arra, hogy az évi 6000 amputáció jó részére úgy kerül sor, hogy a műtét előtt a beteg ereit senki nem vizsgálta. Pedig ha ez időben megtörténik, lehet, hogy a láb levágása is elmarad. Az előző évekhez hasonlóan ingyenes kockázatfelméréssel, önpulzustapintás-oktatással tanácsadással és tájékoztató kiadványokkal várták a potenciális betegeket. Idén a dohányzásra, mint a legfontosabb kockázatra próbálták felhívni a figyelmet.

A lábakban az erek éppúgy meszesednek, mint a szívben vagy az agyban. Ha pedig az erek meszesednek, szűkül az átmérőjük, egyre kevesebb vért képesek átengedni. Ennek következménye, hogy először csak terhelésre, később már nyugalmi állapotban is jelentkezik a fájdalom. Súlyosabb esetben elhalhatnak a szövetek.

A magas vérnyomással, a magas vérzsír-szinttel élők, a cukorbetegek, és akik ezen kórok mellett még dohányoznak, keveset is mozognak – a betegségre hajlamos kockázati csoportba tartoznak. Nekik ajánlott a perifériás érvizsgálat. Ezt a háziorvosuktól kérhetik. Van olyan családorvos aki maga is elvégezheti a szűrővizsgálatot, de adhat beutalót is az angiológia szakrendelésre.

Az erek állapotától függően sokféle megoldás létezik a betegség kezelésére - magyarázza Soltész Pál professzor. Az első lépésben életmódváltásra próbálják rávenni a beteget, gyógyszerrel beállítják a vérnyomását, a vérzsír-szintjét, több mozgást ajánlanak és kalóriaszegényebb étrendet. Ha ez nem működik, és tovább romlik az erek állapota, akkor képalkotó diagnosztikai eszközökkel megkeresik a problémát okozó szűkületeket, majd ezeket tágítják, vagy a szűk részt áthidaló műeret ültethetnek be a beteg lábába, esetleg más érsebészeti megoldást keresnek.

Idén a magyarországi Érszűkület Napot az európai „PAD and Vascular European Days” kezdeményezés részeként szervezték meg. Most külön figyelmet szenteltek a dohányzásnak, mint az egyik legfontosabb kockázatnak.

A dohányzás abbahagyása az érszűkületben szenvedő betegeknél mérsékli a tüneteket. A nyugalmi fájdalom, a kritikus végtagi keringészavar a dohányzás abbahagyása után csökken.

Tesztelje le, mennyire függ a cigarettától!

1. Mennyi idő telik el ébredés után, amíg rágyújt?

5 percnél kevesebb 3 pont

6-30 perc 2 pont

31-60 perc 1 pont

2. Nehezére esik nem rágyújtani ott, ahol ez tilos?

Igen 1 pont

Nem 0 pont

3. A nap melyik cigarettájáról mondana le a legnehezebben?

A reggeli elsőről 1 pont

Bármelyik másikról 0 pont

4. Hány szál cigarettát szív el egy nap?

30 felett 3 pont

21-30 2 pont

11-20 1 pont

10 alatt 0 pont

5. Több cigarettát szív el az ébredés utáni órákban, mint az azt követőkben?

Igen 1 pont

Nem 0 pont

6. Dohányzik-e ha olyan beteg, hogy a nap nagyobb részét ágyban tölti?

Igen 1 pont

Nem 0 pont

Kiértékelés:

8-10 pont: nagyon súlyos függőség

6-7 pont: súlyos függőség

5 pont: közepes fokú függőség

3-4 pont: enyhe fokú függőség

0-2 pont: igen enyhe függőség

Danó Anna