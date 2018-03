Védeni képtelen, inkább bünteti a magyar állam a gyerekprostituáltakat

Amíg nem mernek a futtatóikra vallani, a rendőrség őket bírságolja. A szociális ellátórendszer pedig nem tudja megvédeni a gyakran árva gyereklányokat a striciktől.

Csak Hajdú-Bihar megyében több, mint száz fiatalkorú prostituált ellen intézkedett a rendőrség, a futtatóik ellen viszont alig nyolc alkalommal kezdtek nyomozni három év alatt – írja a gyermekprostituáltak helyzetével foglalkozó nagy cikkében a 444.

A Székely László ombudsman, az Utcajogász Egyesület, rendőrkapitányságok és gyermekjóléti szolgálatok információra épülő anyag főbb megállapításai szerint a legveszélyeztetettebb gyerekek a gyermekotthonban élő fiatal lányok, akiknek családjuk nincsen és valamilyen úton-módon stricik kezébe kerülnek. Az így kialakuló, a számokból láthatóan nem egyedi helyzet kezelésére sem a szociális ellátórendszer, sem a bűnüldözés nincsen felkészülve.

A kitartójuktól rettegő gyermekprostituáltak ugyanis általában nem vallanak a futtatójukra, így a rendőrség viszont rájuk szab ki szabálysértési bírságot, mert „maguktól” állnak ki az útszélre.

A 444 által is ismertetett, bíróságig jutó esetben egy 15 éves lányt tavaly decemberben a Pesti Központi Kerületi Bíróság 50 ezer forintra bírságolt azért, mert a lányt kétszer is elkapták a rendőrök Budapesten, ahogy éppen prostituáltként dolgozott az utcán. A lány nehéz körülmények között él. Édesapját elvesztette, édesanyja rokkant, és három testvére is van. Korábban egy gyermekotthonban élt, miután a családja elvesztette lakhatását, de miután az édesanyja lakáshelyzete rendeződött, a gyerekek visszakerülhettek a családba. Anna azonban a gyermekotthonban eltöltött idő alatt a szexipar áldozata lett.

A lány ügyvédje szerint “egy 15 éves lány nem jószántából megy ki az utcára”. Hanem egyrészt gazdasági kényszerből, a családja ugyanis nagyon szegény, másrészt pedig azért, mert van egy férfi az életében, aki erre biztatja. Róla azonban a lány nem mert beszélni a bíróság előtt.