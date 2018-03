Tisztítják a privát gyógyítók piacát

Iránytűt kapnak a legális magánszolgáltatókhoz a betegek a Primus Egyesülettől. Ősztől védjegy jelzi majd a pácienseknek, hogy melyek a jogkövető, etikus szabályok alapján működő magánellátók. Ha például valahol elmarad a számla kiállítása, vagy netán hálapénz elfogadásán kapják a próbavásárlók a szolgáltatást nyújtókat, azok elbuktak a vizsgán, nem kaphatnak jogot a védjegy használatára. A minősítés azonban olyan igazi betegbiztonsági kérdésre, mint az ellátás minősége, már nem terjed ki.

A védjegy megszerzéséhez és megtartásához a jelentkezőknek évente egy független auditorok által elvégzett tanúsítási folyamaton kell átmenniük – magyarázta egy sajtóbeszélgetésen a magánegészségügyi szolgáltatókat tömörítő egyesület elnöke, Leitner György. A Primus 12 alapító tagjánál most áprilisban kezdődik ez a folyamat és várhatóan augusztusig le is zárul. Az első védjegyek nyár végén jelölhetik a szolgáltatókat.

Az auditorok egyebek mellett vizsgálják, hogy az adott szolgáltató mennyire jogkövető – van-e működtetési engedélye, legálisan foglalkoztatja- e az alkalmazottakat, ad-e számlát az ellátásról a betegnek. Ez utóbbi nemcsak az adószabályok miatt fontos, hanem egyfajta garancialevél is, hogy az ellátás megtörtént. Az audit része a próbavásárlás is. A feladatot végző éppúgy bejelentkezik majd a vizsgálatra, a konzultációra, mint az átlagos beteg, csak ő közben felméri, milyenek a körülmények, az ellátásról jegyzeteket, és fotókat is készíthet. A próbavásárlásokkal megbízott cég képviselője, Kovács Dániel, a Mystery Visit Piackutató operatív igazgatója hangsúlyozta: csak az ellátás körülményeit vizsgálják. Azaz a betegek azt továbbra sem fogják tudni, hogy mennyire kaptak alapos és szakmailag korrekt ellátást.

Lapunk kérdésére kiderült: az auditálás díja méret függő lesz, de Leitner György szerint a díj a szolgáltatók számára megfizethető. A pénzükért a szolgáltatók megkapják a védjegyet és olyan adatokat is, melyeket marketing akciókhoz és egyéb elemzésekhez is fölhasználhatnak. Hozzátette: a védjegy használata jelentős versenyelőnyt biztosít majd az évi 300 milliárd forintos, rendkívül heterogén színvonalú hazai magánegészségügyi piacon a szolgáltatóknak.

Danó Anna