Mészáros az erőműn át közelít a Telenorhoz

Csütörtökön végleg Mészáros Lőrinc áttételes résztulajdonába került Magyarország második legnagyobb áramtermelője, a Mátrai Erőmű. A tőzsdén jegyzett Opus Global – amelynek legnagyobb közvetett-közvetlen tulajdonosa a kormányfő strómanjának tartott felcsúti polgármester-vállalkozó - bejelentette: a Mátra Energy Holding Zrt. - amelynek 50 százaléka az Opus Global Status Energy nevű magántőkealapja tulajdona, a másik 50 százalék pedig a cseh Energetický a Průmyslový Holdingé (EPH), megvásárolta az erőműcég 73 százalékát. Az eladó a német RWE és EnBW. A vételárat nem hozták nyilvánosságra, de az korábbi információink szerint tízmilliárdos nagyságrendű. Az erőműcég fennmaradó hányada az állami MVM Magyar Villamos Műveké marad. Az erőműben pénteken közgyűlést tartanak.

Az erőműcég az 1995-ös privatizációs hullámban került német kézbe, amit a Fidesz már akkor élesen támadott. A társaság évtizedeken át busás osztalékokkal örvendeztette gazdáit. A blokkok fokozatos elöregedése és a szénégetés-ellenes szabályok ugyanakkor a jövőbeni nyereségtermelő képességet kérdésessé teszik.

A visontai és bükkábrányi külszíni lignitfejtésből ellátott egység teljesítménye 950 megawatt (MW). Ezzel a hazai áramfogyasztás 13 százalékát biztosítja, ami a Paksi Atomerőmű után a második legnagyobb érték. A portékához tartozik az erőmű körüli – Mészáros Lőrinc búzakeményítőgyárának, valamint a nemrég szintén Status Energy-tulajdonba került, Geosol nevű biomassza- és hulladékkezelőnek is otthont adó – ipari park, illetve egy 16 MW-s naperőmű is.

2009-ben a Petr Kellner nevével fémjelzett PPF az EPH alapítói közé tartozott - hívta fel a figyelmet tegnap a hwsw.hu annak kapcsán, hogy hírek szerint Mészáros Lőrinc akár ki is vásárolhatja a Telenor hazai ágát az azt a napokban megszerző PPF-től. Akkori kisebbségi tulajdonostársa, Daniel Křetínský 2013-ra több ügyletben kivásárolta, így mára elnökként Křetínský-é az EPH 94 százaléka. 2016-ban az EPH és a PPF megvásárolta a svéd állami Vattenfall németországi szénerőműveit. A PPF, illetve Křetínský másik cége a cseh központú, internetes kereskedelemmel foglalkozó Mall Group társtulajdonosa is: az általuk üzemeltetett, piacvezető Mall.hu-nál tavaly év végén a hazai hatóságok áfacsalás gyanújával razziáztak, ám a portál azóta is üzemel.

