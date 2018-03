László Csaba: fontos, hogy megbízzanak a kapitányban

A Kazahsztán elleni barátságos mérkőzésen péntek este mutatkozik be a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányaként Georges Leekens.

A pozícióval kapcsolatban korábban a skót másodosztályú bajnokságban szereplő Dundee United menedzserét, László Csabát is hírbe hozták, aki lapunknak elmondta: nem félti a nemzeti csapatot a kazahok elleni találkozótól, ugyanakkor kíváncsian várja, hogy milyen együttes formálódik Leekens irányítása alatt.

- Egyetért, ha azt mondom, hogy a belga szakember nincs irigylésre méltó helyzetben?

- Ismerem a magyar futballközeget és a szurkolókat, ezért abban biztos vagyok, hogy magasak lesznek az elvárások vele szemben, különösen azok után, hogy a világbajnoki-selejtezők nem úgy sikerültek. Nincs sok idő a felkészülésre, minden mérkőzés számít, amit a Nemzetek Ligája szeptemberi kezdetéig játszani tud a válogatott, így hasznos lehet a Kazahsztán és a Skócia elleni párharc is. Az talán pozitívum, hogy a következő napokban mindkét ellenfelét otthon fogadhatja a csapat. Szerintem fontos, hogy megbízzanak az új szövetségi kapitányban és hagyjanak neki időt, hogy dolgozhasson és megvalósíthassa az elképzeléseit.

- Mit gondol, Kazahsztántól mennyire kell félteni a csapatot?

- A kazahok ellen abszolút nem mondanám, hogy félnünk kell, még akkor sem, ha a Kajrat Almati és az Asztana, tehát Kazahsztán két meghatározó klubja adja a játékosok többségét a válogatott számára. Nagyjából ismerem a kazah futballt, azt hiszem, tőlük nem kell megijedni. Náluk is új szövetségi kapitány irányít, az a szakember, aki korábban az Asztanánál is sikerrel dolgozott, ezért arra számítok, hogy a válogatottnál is körülbelül azt a játékrendszert próbálja megvalósítani, mint a klubcsapatban.

Egyből egy a kazahok elleni mérleg A Groupama Arénában péntek 19 órai kezdettel (tv:M4 Sport) sorra kerülő barátságos mérkőzést megelőzően egyszer, 2014 júniusában, a Puskás Ferenc Stadionban találkozott egymással Magyarország és Kazahsztán: akkor 3-0-s hazai sikerrel ért véget a 90 perc.

- A magyar válogatott kerete szinte változatlan a korábbi időszakéhoz képest, sokan viszont arra számítanak, hogy Leekens támadóbb szellemű gárdát rak össze.

- Nagy meglepetést nem várok, hiszen néhány kivételtől eltekintve a megszokott játékosokra számít Leekens is. A névsor alapján én is arra következtetnék, hogy a belga szakember támadóbb futballt szeretne játszatni, mint elődje, Bernd Storck, aki inkább az egy csatárral próbálkozott. El tudom képzelni, hogy pénteken két támadóval áll fel a csapat, kíváncsian várom, hogy végül milyen szisztémát fog alkalmazni a kapitány.

- Szombaton és kedden is bajnoki mérkőzést játszik a klubja, így feltételezem, péntek este sem lesz jelen a Groupama Arénában.

- Sajnos nem, bár nincs okom szomorkodni, hiszen dolgozni fogok. A magyar-skótot azért szerettem volna élőben megnézni, de a közelmúltban több mérkőzésünk is elmaradt, ezért nagyon sűrű a programunk a szezon végéig, heti két mérkőzést játszunk kedd-szombat ritmusban. Így most nincs lehetőségem elutazni. Jó a kapcsolatom a skót szövetséggel, megkérdeztek, hogy szeretnék-e Magyarországra utazni kedden, de így ebben az esetben megköszöntem a lehetőséget.

- Az automatikus feljutást érő helytől egészen távol áll a klubcsapatával, ráadásul az idén mintha gyengélkednének is. Legutóbbi vereségük után az egyik magyar portál azt írta, bajban lehet.

- Amikor tavaly novemberben megérkeztem a klubhoz, akkor is az volt a cél, hogy visszakerüljünk az élvonalba, ez pedig azóta sem változott. Az utolsó három mérkőzésünk valóban nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, ilyenkor természetes, hogy megjelennek a kritikus hangok, viszont továbbra is a rájátszást érő helyen állunk, ezt pedig szeretnénk is megtartani. Még van hátra tíz mérkőzés a bajnokságból, nekünk pedig az a feladatuk, hogy elérjük a céljainkat.

Gulácsi helye és még két ellenfél biztos A szövetségi kapitány csütörtökön Telkiben elárulta, hogy Kazahsztán ellen is biztosan az RB Leipzig légiósa, Gulácsi Péter védi majd a magyar kaput. A belga szakember továbbá elmondta, valószínűleg a keret újonca, Otigba Kenneth is játszani fog, a csapatkapitányi karszalagot pedig továbbra is Dzsudzsák Balázs viselheti majd. Szintén tegnap az is kiderült, hogy melyik két ország együttesével mérkőzik meg júniusban a nemzeti tizenegy: 6-án Fehéroroszország vendégeként idegenben, majd 9-én Ausztrália ellen, Budapesten lép pályára a válogatott.

Hatos Szabolcs