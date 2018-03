Újabb részletek Kósáék cégügyeiben is

Jelentős, közel 40 millió forintos külföldi ingatlanvagyona lehet annak a cégnek, amelyet gyanús körülmények között, töredékáron vett meg tavaly tavasszal Kósa Lajos felesége a miniszterhez több szálon kötődő lobbistától – derül ki a lapunk birtokába került dokumentumokból.

Eddig csak annyit lehetett tudni, hogy Kósa felesége 6 millióért vette meg a Tócó-Pece Kft.-t, amelynek eszközállománya 139 millió forint volt. Most viszont – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak Alföldi Bűnügyi Igazgatósága határozatából – lapunk megismerte a cég vagyonmérlegének egyes részeit is. Kiderült, hogy közel 60 millió forint értékű ingatlanja, illetve ingatlanhoz fűződő vagyoni jogai voltak a cégnek. Magyarországon azonban csak 20 millió forintnyi ingatlanvagyonnak, egy mátészalkai gyárterületen fennálló jelzálognak van nyoma. Következésképpen a fennmaradó 40 milliónyi ingatlanállományt vagy ingatlanvagyoni jogot külföldön kell keresni.

A miniszter írásban feltett kérdéseinkre nem árulta el, hol van a feleségéhez került cég ingatlanvagyona. Ezt a magyar adónyomozók sem vizsgálták, sőt közben elutasították Hadházy Ákos (LMP) feljelentését is, amit a feltűnően alacsony áron megvett cég miatt költségvetési csalás gyanújával tett. A politikus jelezte: panaszt tesz a feljelentés elutasítása miatt.

Lapunk elsőként írta meg, hogy a Tócó-Pece Kft.-t Kósa közeli munkatársa, Fiák István ügyvéd hozta létre, majd tőkésítette fel 139 millió forintos értékűvé, végül tavaly márciusban eladta el Kósa feleségének. A miniszter a feltűnősen alacsony, mindössze hatmilliós árat azzal magyarázta, hogy a vállalkozás súlyosan eladósodott, ám ezt a politikus többszöri kérésünkre sem igazolta, és a tartozásnak az adóhatósági határozatban sincs nyoma. Mivel Fiák és Kósa számos, iskolaszövetkezeteket és munkaerő szövetkezeteket érintő törvényjavaslatban is együttműködött, Hadházy Ákos előbb hivatali vesztegetésért is feljelentést tett, ám ezt még azon melegében, február végén elutasította a Polt Péter vezette ügyészség. Ugyanakkor Hadházy azt is gyanította, hogy a céget csak papíron adták el ilyen olcsón, hogy a valós ár után ne kelljen az ilyenkor szokásos adókat megfizetni. Ez a vád is lepergett az adónyomozókról – szerintük ugyanis a mátészalkai feldolgozóüzemre bejegyzett jelzálogjog után nem kell a vagyonátruházásnál adózni, mivel nincs belföldi ingatlanja a cégnek. Az adónyomozók ezután nem vizsgálták, hogy miféle más ingatlannal vagy ingatlan jellegű joggal rendelkezik a Kósa-féle cég. Ezzel kapcsolatos kérdéseinket a miniszter most is azzal hárította, hogy felesége nem közszereplő, „nem közszereplő magánemberek magánügyleteivel kapcsolatban pedig nem tud és nem is lenne helyes nyilatkoznia.”

Az is érdekes, hogy a Tócó-Pece Kft. mérlegében szereplő mátészalkai ingatlanon fennálló jelzálogjog története több ponton kapcsolódik Kósa Lajos édesanyjának emlékezetes sertéstelep vásárlásához. Szintén lapunk tárta fel azt, hogy az idős asszony érdekeltségébe került 2015 őszén egy mátészalkai sertéstelep, ami később 124 millió forintnyi állami támogatást kapott. A Tócó-Pece Kft. jelzálogjogával terhelt ingatlan pedig a Kósa családdal rokon és a disznófarmos történetben is megforduló mátészalkai Szilágyi família egyik cégéhez tartozik. Az ingatlanon lévő jelzálogot a Kósa édesanyjának sertéstelepét is hitelező állami Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. javára jegyezték be.

Batka Zoltán