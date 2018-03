Lefújták Kósa pénteki kampányszereplését

Soltész Miklós ugrik be az újfehértói Fidesz-kampányrendezvényen az egyre furcsább ügyekben érintett miniszter helyett.

Kósa Lajos tárca nélküli miniszter lett volna a vendégelőadó Újfehértón a Zsindelyes házban Simon Miklós országgyűlési fideszes képviselő-jelölt által meghirdetett kampányrendezvényen. A múlt hét elején a helyi "Újfehértói Hirdetőben" még egy teljes oldalon hirdették a nagy eseményt.

Ehhez képest Simon Miklós Facebook-oldalán hirtelen eltűnt a Kósa Lajos fellépéséről értesítő bejegyzés, helyette indoklás nélkül egy új esemény-beharangozó képet tettek ki, ám itt már az szerepel, hogy pénteken este hat órakor Soltész Miklós államtitkárral találkozhatnak az érdeklődők Újfehértón.

Az ügyről Kósa Lajos Facebook-oldaláról sem tudunk meg semmit, a miniszter utolsó bejegyzése két nappal ezelőtti.

Kósa Lajos máshonnan is hiányzott: a cívishír cikke szerint Kósa szerdán még saját városába, Debrecenbe sem ment el, helyette ott Kövér László házelnök ugrott be, az eredetileg "lakossági fórumnak" hirdetett rendezvényre, ahová azonban végül csak meghívott párttagok mehettek be.

Megjegyzendő: nehéz napja van pénteken Kósa Lajosnak. Lapunk megírta, hogy a gyanúsan alacsony áron Kósáék érdekeltségébe került Tócó-Pece Kft.-ben jelentős, 60 millió forintnyi, ingatlan illetve ingatlanhoz tapadó vagyoni jog szerepelt, rádaásul ennek Magyarországon csak 20 millió forintnak van nyoma, azaz a Kósáékhoz került cég ingatlanvagyonát külföldön kell keresni.

De szintén a pénteki számunkban jelent meg a Kósa Lajos körül kirobbant 1300 milliárdos szélhámosság-gyanús kötvénybotrány újabb fejezete, miszerint a csengeri hölgy Szabó Gáborné még 2013-ban Kósa feleségének ajándékozott 800 millió forintnyi eurót. Ugyan pénz átutalásának nincs nyoma, ám Kósáék ezután még évekig tartották a kapcsolatot a csengeri hölggyel, a Kósa közvetlen környezetébe tartozók a legutóbbi időkig közös céget is vittek Szabó Gábornéval.

Batka Zoltán