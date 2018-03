Kivizsgálja Bakondi levelét az adatvédelmi hatóság

A Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság is kivizsgálja, hogyan kaphattak sokan kéretlen levelet Bakondi György, fideszes e-mail címéről azt követően, hogy az ügyfélkapun keresztül regisztráltak a külképviseleti szavazásra - értesült a Népszava. Lapunk információ szerint a hatóság ugyanakkor nem vizsgálja majd az ajánlószelvényekkel kapcsolatos visszaéléseket, ez az ügy ugyanis - hiába érint személyes adatokat - a Nemzeti Választási Bizottsághoz tartozik.

Bakondi György, a kormányfő belbiztonsági főtanácsadójának levelében az állt, hogy 2020-ig 60 millió afrikai indul útnak, április 8-i választáson pedig arról döntünk, hogy "marad-e a kerítés, vagy bevándorlóországgá válunk-e". Bakondi arra is biztatja a címzetteket, hogy szavazzanak a Fidesz-KDNP listájára és egyéni képviselő-jelöltjére.

A levelet többen úgyis megkapták, hogy saját állításuk szerint soha semmilyen fideszes listára nem iratkoztak fel. Emiatt többen is panaszt tettek a NAIH-nál, ennek hatására indul majd a vizsgálat. Csütörtökön egyébként a Demokratikus Koalíció is jelezte, hogy a NAIH-hoz fordul. Oláh Lajos, a párt alelnöke azt mondta, „özönlenek” a panaszok az olyan emberektől, akik nem adták meg erre a célra az adataikat. Az e-mailt például már a DK egyik Brüsszelben dolgozó munkatársa is megkapta – jegyezte meg.

A politikus azt mondta, úgy tűnik, hogy az ügyfélkapun megadott személyes adatok valahogy eljutnak a Fideszhez.

Lőrincz Tamás