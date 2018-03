Eszi, nem eszi – De mit kap?

Nehéz a szülők dolga a gyermek megfelelő, egészséges étkezési kultúrájának kialakításakor, mert az így „beégett” szokásokon nehéz változtatni. Nem árt tudni, hogy a gyerekek másolnak, a látott mintákat utánozzák, ezért az a leghatásosabb, ha az egész család odafigyel az életmódjára.

A párizsis zsömlén túl

Óriási a szülők felelőssége, mert gyermekkorban rögzülnek a táplálkozási szokások. Ha ezek rosszak, később, már felnőttként nagyon nehezen lehet rajtuk változtatni. Ha a gyerek jó példát lát, nagy eséllyel azt veszi át – mondta Barcza Zsuzsanna dietetikus a Népszavának. A szakember elmondta, sokszor hallja, olyan válogatós a gyerek, hogy nem is tudnak neki mit adni, azt kapja, amit hajlandó megenni, bármi is legyen az. Tény, hogy a gyerekek ízlése nagyon változékony, teljesen természetes az, hogy amit az egyik nap szeret, azt másnap már nem kéri, később viszont újra szívesen megeszi. Ezért nem kell kétségbeesni, ha hirtelen nem akarja megenni a brokkolit, ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem is fogja. Változatosabbá kell tenni az étrendjét. A gyerekek ráadásul képesek hosszú időn keresztül akár ugyanazt is enni, pszichés szinten nincs igazán igényük a változatos étkezésre, de a szervezetüknek szüksége van rá, ezért nem jó, ha állandóan és kizárólag párizsis zsömlét esznek.

Bújtatott zöldségek

A gyerekek mennyiségi és minőségi tápanyag-szükséglete eltér a felnőttekétől. Méretükből adódóan kevesebbet esznek, viszont a fejlődésben lévő szervezetük energiaigénye magasabb. A felnőttek 15-30-55 százalékos fehérje-zsír-szénhidrát arányához képest kicsit több szénhidrátra van szükségük, de ezt nem csokoládéból kell fedezni, hanem magas biológiai értékű, vitaminokat is tartalmazó élelmiszerekből, elsősorban zöldségekből, gyümölcsökből kell nekik többet adni – mondta Barcza Zsuzsanna. Természetesen időnként ehetnek tésztát is, de jó minőségű fehérjeforrásokat és rostokat is tartalmazzanak az ilyen étkezések, is. A tapasztalat az, hogy a zsírszegény húsféleség még csak-csak „átmegy”, de a zöldségeket általában nehezen fogadják el a gyerekek, mert a közétkeztetésből rossz emlékeik vannak. Tipikusan ez a helyzet a spenóttal és a tökfőzelékkel is. Ezért a szülőknek célszerű kísérletezni, más formákban elkészíteni a zöldségféléket, erre tökéletesek a rakott ételek, mert egyrészt finomak, másrészt „elbújtathatók” benne az egészséges zöldségek is.

Illusztráció: AFP

Gyümölcsöstál

A gyümölcsfogyasztásra szoktatás sem megy mindig könnyen. A dietetikus a szülői példamutatás fontosságát hangsúlyozta, ugyanis, mint fogalmazott: ha a gyerek sosem látja, hogy apa, anya almát eszik, neki sem jut eszébe, még akkor sem, ha egyébként ízlene neki. Jól bevált taktika, hogy mindig legyen otthon egy tálban friss gyümölcs. A dackorszakban például kínálásra még akkor is nemet mondhat a gyerek, ha egyébként szívesen enne egy banánt, ha látja, nagyobb eséllyel vesz belőle magától.

Eszik, ha éhes

A gyerekeknek nagyon jól működik a biológiai éhségérzetük, akkor esznek, amikor éhesek. Sok szülő pánikba esik és a kedvenceivel tömi a gyereket: palacsintát süt, pizzát rendel, ha nem eszik. De, ha van mit enni, gyerek éhen nem hal – hangsúlyozta Barcza Zsuzsanna. Viszont nem feltétlenül az étkezések idején éhezik meg, a felnőttek ezeket megtanulják, megszokják, és – reflexszerűen is - éhesek lesznek. Ne essünk tehát kétségbe, ha a gyerek nem eszi meg a háromfogásos ebédet, viszont a következő két-három órában kínáljuk étellel. Könnyen lehet, hogy „elfelejt enni”, bár megjelenik az éhségérzése, de izgalmasabb lehet az éppen aktuális játék. Az persze fontos, hogy a kínálás ne legyen tukmálás és esetleg erőszakos tömés, mert lehet, hogy akkor sem eszik, ha egyébként éhes.

Illusztráció: AFP

Duciság-túlsúly

Az egysíkú táplálkozás, a változatosság hiánya könnyen rossz irány lehet, hiszen ha például egy gyerek csak krumplit hajlandó enni, könnyen hízásnak indulhat. Ilyenkor ajánlott dietetikushoz fordulni, mert van visszaút. Nagyon fontos, hogy a gyerekkel közösen kell kezelni a problémát, nem pedig a feje fölött intézkedni. A pozitív dolgokat kiemelve érdemes elmagyarázni neki az egészséges táplálkozás és a mozgás előnyeit. Ha pozitív képet rajzolunk számára, akarni fogja és nem is büntetésként éli meg az életmódváltást. Barcza Zsuzsanna hangsúlyozta, gyereket fogyókúráztatni nem szabad. Felnőtteknél sem ajánlott a divatdiéták kipróbálása, gyerekeknél kifejezetten tilos is. A cél az étrendjük megreformálása, amihez érdemes étrendi naplót vezetni. Ehhez különösen szükség van a gyerek együttműködésére, hiszen hiába eszik otthon egészségesen és megfelelő mennyiséget, az, hogy az iskolai büfében, a menzán, a kisboltban mit nassol például, nem látszik. Az új szabályokat nem egyik napról a másikra kell bevezetni, fontos, hogy közös megegyezés legyen. Például az első héten lehet az a gyerek feladata, hogy naponta egyen meg egy szem gyümölcsöt is. A következő hetekben mindig újabbakat bevezetve szép lassan megváltoztathatóak a táplálkozási szokásai. Ezzel már legalább megállítható a hízás és mivel növésben van, fokozatosan kinőheti a túlsúlyt. Fontos lenne, hogy mindez tizenkét-tizenhárom éves koráig megtörténjen, mert a serdülőkorban a fizikai tünetek mellett sok lelki problémát is tud okozni, könnyen kialakulhat anorexia, bulimia is. A serdülőkor amúgy is testalkat-változással jár, különösen a lányoknál, akik ráadásul tudatában vannak az ideálisnak kikiáltott női külsőnek, sokat tudnak ártani maguknak. Résen kell lennie és be kell avatkoznia a szülőnek, ha például észrevehetően megváltoznak a kamaszlány táplálkozási szokásai.

Barabás Júlia