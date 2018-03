Simonka nyugodtan kampányol

A békési fideszes képviselőt eddig nem hallgatták ki a cégét is érintő csalás ügyében négy éve nyomozó hatóságok. Mentelmi joga képviselőjelöltként is védi.

Költségvetési csalás miatt eddig tizenöt személyt hallgattak ki gyanúsítottként, egy ember pedig jelenleg is előzetes letartóztatásban van abban az ügyben, amelyben Simonka György fideszes országgyűlési képviselő cégét is vizsgálják – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) a Népszava megkeresésére. A nyomozás korábbi határideje március 15-én lejárt, ezt azonban meghosszabbították egy választások utáni időpontig, július 15-ig.

A KNYF tájékoztatása szerint a gyanúsítotti kihallgatások egy közszereplőt sem érintettek, ennek megfelelően Simonka Györgynek sem kellett megjelennie a hatóságok előtt. Erre egyébként nem is lenne lehetőség, a kormánypárti politikust ugyanis védi mentelmi joga. Az április 8-i választásokon újra elindul Békés megye 4-es körzetében, így megválasztása esetén csak akkor lesz kihallgatható, ha ezt az ügyészség indokoltnak találja és a parlament felfüggeszti a mentelmi jogát.

A KNYF további kérdéseinkre a nyomozás érdekeire hivatkozva nem válaszolt, azonban egy korábbi, gyulai járásbíróságnak küldött tájékoztatóból kiderült, hogy az ügyben már csaknem négy éve nyomoznak. Mint arról lapunk korábban beszámolt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) visszaéléseket talált a Tóth Szilveszter résztulajdonában álló Paprikakert TÉSZ Kft., valamint a Simonka György tulajdonában is lévő Magyar Termés TÉSZ Kft. gazdálkodásában, méghozzá a vállalatok által igénybe vett támogatásokkal kapcsolatban. Az ügy a Központi Nyomozó Főügyészségnél kötött ki, amely jelenleg Tóth Szilveszter és társai ellen nyomoz különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmény miatt. A KNYF tájékoztatása szerint Simonka György esetében azt vizsgálják, hogy a politikusnak – aki a Magyar Termés TÉSZ Kft. egyik tulajdonosa – milyen szerepe volt a céggel kapcsolatos jogügyletekben.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van, így a gyanúsítottak és a terhükre rótt cselekmények köre még bővülhet – közölte a KNYF.

A fideszes politikus cégét is érintő ügyre Bod Tamás, az Együtt Békés megyei jelöltjének feljelentése nyomán derült fény. Az ellenzéki politikus pénteki sajtótájékoztatóján Simonka leváltására buzdította a helyieket, álláspontja szerint ugyanis az elmúlt években alig fejlődött a térség, pedig jelentős összegű uniós támogatás állt a döntéshozók rendelkezésére. Azt is felidézte, hogy a fideszes politikus a Kúria szerint is jogszerűtlenül kampányolt, amikor saját Facebook-címével ellátott pólót küldött Békés megyei óvodásoknak és iskolásoknak.

Lőrincz Tamás