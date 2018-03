Bolygónk kincseinek megóvása a fő célkitűzése annak az akciónak, amely ma este éri el csúcspontját, de már régóta készülődnek rá.

Ma este fél 9-kor egy órára sötétbe borul Budapest több része és épülete. Mindazok, amelyek részei az UNESCO Világörökségének. Lekapcsolják a világítást többek között a Parlamentnél, a Citadellán, az Andrássy úton, a Budai Várban, a Hősök terén, összesen 260 helyszínen. Az akció szimbolikus. Ez lesz ugyanis a Föld Órája, amelynek középpontjában az idén a természeti értékek megőrzése és a fenntartható élet áll.

A világítás lekapcsolása mellett az idei üzenet - "Kapcsolódj a Földhöz!" - azt sugallja: az egyes embereknek nagyobb szerepe van a közvetlen környezet és egyúttal bolygónk megóvásában. Az akciókat szervező WWF Magyarország több lépést határozott meg, amivel mindenki segítheti a kitűzött célok elérését. Többek között arra kérték az embereket, hogy vállalják, egy hétig tömegközlekedéssel, kerékpárral vagy gyalog mennek dolgozni, netán az iskolába, ezzel is járuljanak hozzá a széndioxid-kibocsátás csökkentéséhez és a tisztább levegőhöz. De arra is felhívtak, hogy egy hétig semmit ne nyomtassanak ki, ezzel is védve az erdőket. Az is jelentős kihívás volt, hogy sokan vállalták, egy hétig PET palackos üdítőt vagy ásványvíz helyett csapvizet fogyasztanak, amivel csökkenthetik a műanyaghulladék keletkezését.

AFP fotó

Antal Alexa, a WWF Magyarország kommunikációs vezetője emlékeztetett rá, hogy percenként 27 futballpályányi erdőterület tűnik el a Föld színéről, ami évente majdnem 19 millió hektárt jelent. Az összes kitermelt fa 40 százalékát a papírgyártásban hasznosítják. A tengerekbe és óceánokba pedig évente 12 millió tonna műanyag hulladék kerül. E terheket próbálja meg a WWF Magyarország csökkenteni felhívásával.

Tavaly rendkívül eredményes volt a Föld Órája világszerte: Lengyelországban például a Visztula folyó védelmét helyezték előtérbe, Kínában gondoskodtak arról, hogy fenntartható termékek kerüljenek forgalomba, Iránban egy héten át tartó erdőtelepítéssel adóztak a Földnek, Nigériában pedig a hulladékkezelés kérdéséről tárgyaltak a döntéshozók. 2017-ben már 187 ország több mint 12000 épülete és látnivalója borult sötétségbe egy órára - többek között a Sydney-i Operaház, a londoni Big Ben és a Parlament, a Tokiói torony, a New York-i Empire State Building, a párizsi Eiffel-torony és az egyiptomi piramisok. Az Egyesült Államokban olyan világsztárok hallatták hangjukat a Föld Óráján, mint a Maroon 5 zenekar vagy Jared Leto.