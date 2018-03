Esőben bíznak a Mercedes riválisai

FORMA-1 Mindkét szabadedzésen Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a 2018-as világbajnokság szezonnyitó Ausztrál Nagydíjának pénteki napján.

A Mercedes címvédő és négyszeres vb-győztes brit pilótája az első gyakorláson 1:24.026, a másodikon pedig 1:23.931 perc alatt teljesítette a kört a melbourne-i Albert Parkban. A második legjobb időt a holland Max Verstappen (Red Bull) érte el a második gyakorláson – mindössze bő egy tizeddel elmaradva Hamiltontól –, a harmadikat pedig a finn Valtteri Bottas (Mercedes) ugyancsak a második edzésen.

Noha a Mercedes számára aggasztónak tűnhet, hogy a riválisok közelebb kerültek az ezüstnyilakhoz, Hamilton szerint izgalmas ez a szituáció, s motiválóan hat rá. „A második szabadedzésen kicsit kisebb lett a különbség, de ez amúgy is izgalmas, számomra is nagyobb kihívás, hogy próbálok egy kicsit többet kihozni az autóból. Most azt próbálom megérteni, hogy én vesztettem-e a teljesítményemből, vagy ők nyertek, mindenesetre élveztem a vezetést."

A pénteki eredmények alapján leginkább a Red Bull szoríthatja meg a Mercedest, ám Max Verstappen abban reménykedik, hogy a hétvége további részében esős körülmények uralkodjanak a pályán. „Egyelőre nem világos számomra, hogy hol is állunk, de elégedett vagyok a péntekünk alakulásával. A Mercedes nyilvánvalóan gyors, de tudunk még javítani. Ugyanakkor örülnék neki, ha az időmérőn nem lenne olyan jó idő. A vizes pályán nem számít annyira a motorteljesítmény, és ha csúszósabb a pálya, a mi autónk általában egész jól boldogul. Emellett így a vezetés is élvezetesebb”- mondta a holland ifjonc.

Csapattársa, Daniel Ricciardo egy kicsivel nehezebb napot tudhatott maga mögött, ráadásul gyorsan össze is szedett egy három rajthelyes büntetést, mivel a második szabadedzésen piros zászlónál túl gyorsan ment.

„Az eső mindent kiegyenlít. Száraz pályán sem tűnik rossznak a helyzetünk, de a vízen jobbak lennének az esélyeink. Ha jól emlékszem, utoljára 2014-ben volt itt esős időmérőnk, és akkor egészen jól ment, ezért remélem, hogy most újra próbálkozhatok” - mondta az ausztrál.

Jó hír számukra, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség előrejelzése szerint szombaton a harmadik szabadedzés alatt 90 százalék az esély a csapadékra, míg a helyi idő szerint 17 órakor kezdődő időmérő edzésen 70 százalék. Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke is az esőben bízhat, ugyanis elmondás szerint továbbra is hátrányban vannak a motorerő tekintetében, továbbá a fogyasztás tekintetében is javulniuk kell, ha győzni szeretnének.

„Nem voltunk messze attól, amire a tesztek alapján számítottunk. A versenyzők elégedettek, magabiztosak, az autó pedig gyors. Míg azonban a Mercedes a legnagyobb hátsószárnyát tette föl az autójára, mi a legkisebbet. Ennek ellenére még mindig van 7 kilométer/óra hátrányunk az egyenesben. Ezzel együtt kell élnünk, főleg ez eredményezi a különbségeket a köridőkben.” – elemezte a helyzetet Horner, aki hozzátette elismerést érdemel, hogy a címvédő istálló kevesebb üzemanyagból hoz ki több teljesítményt.

A Ferrari ugyanakkor valamelyest nagyobb lépéshátrányban van. A vörös autók mindkét gyakorlást a 4-5. helyen zárták, s mindkét alkalommal Kimi Räikkönen bizonyult gyorsabbnak. „Különböző megoldásokat próbálgattunk, hogy jobban megértsük az autót. Még sok területen tudunk javítani, de a kezdés nem volt rossz. A tökéletes beállítást és egyensúlyt mindig nehéz megtalálni egy ilyen pályán, de mi jól indítottunk” - mondta a finn pilóta.

Német márkatársa, Sebastian Vettel eközben elismerte, nem úgy viselkedett az autója, mint ahogyan azt ő szeretné. „Próbálkoztunk az egyensúly megváltoztatásával, mert nem igazán voltam vele elégedett. Várható volt, hogy a Mercedes gyors lesz, de még ők sem mutattak meg mindent. Jó hír, hogy szoros a csata, és az is, hogy a hosszú etapokon jobbak voltunk, mint egy körön” – értékelt Vettel.

Az élcsoportok

1. szabadedzés:

1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:24.026 perc

2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1:24.577

3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:24.771

4. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 1:24.875

5. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 1:24.995

2. szabadedzés:

1. Hamilton 1:23.931

2. Verstappen 1:24.058

3. Bottas 1:24.159

4. Räikkönen 1:24.214

5. Vettel 1:24.451

A további program

Szombat:

3. szabadedzés 4.00

időmérő edzés 7.00

Vasárnap:

futam 7.10

Az M4 Sport élőben közvetíti a versenyhétvégét.

Korom Milán