"Fenyegetőzik" a Fidesz: a neten is fokozza a kampányt

A Fidesz az online térben is fokozza a kampányt: vezető politikusaik elektronikus levelekben keresik meg támogatóikat, emellett az interneten rövid reklámfilmeket is közzétesznek, ezekben a választás tétjét mutatják be. Ezt Hidvéghi Balázs, a nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója jelentette be - informál az MTI.

A politikus a Youtube-ra feltöltött videójában közölte: ezekben a napokban "még magasabb fokozatba kapcsol" a Fidesz kampánya. Túl vannak "minden idők legnagyobb békemenetén", valamint több mint százötven teltházas fórumot tartottak országjárásuk keretében, és ezt folytatják a következő időszakban.

Hidvéghi szerint míg ellenfeleik egymással vannak elfoglalva, ők választók százezreivel találkoznak közvetlenül. Vezető politikusaik elektronikus levelekben keresik meg támogatóikat, emellett az interneten rövid reklámfilmeket is közzétesznek, amelyeket online aktivistáik tovább terjesztenek. Ezekben az e-mailekben és filmekben azt hangoztatják majd (lepődjünk meg - a szerk.) "Soros György jelöltjei" arra készülnek, hogy lebontsák a kerítést, végrehajtsák a betelepítéseket és bevándorlóországgá tegyék Magyarországot. Orbán Viktor kormányfő jelöltjei ezzel szemben megvédik az országot, megtartják a kerítést, és küzdenek a betelepítés ellen - ellenpontozott a hű kommunikációs igazgató.

Amikor éppen nem minket védenek nagy erőkkel "Sorostól" meg "migránsoktól", akkor azért becsúszik egy kis maszekolás: ( csak a legfrissebbekből) Dollármilliókat parkoltat offshore számlán a fideszes államtitkár vagy: Elsőre Kósa Lajos feleségének ígérték a 800 milliót