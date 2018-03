Így lángol egy hatalmas dínó (videó)

Lángra kapott egy életnagyságú Tyrannosaurus rex egy coloradói dínóparkban. A több mint hétméter magas robotdínó - amely az állkapcsát és a fejét tudta mozgatni - elektromos meghibásodás miatt gyulladt ki és csak a fémváz maradt belőle.

A parktulajdonosok egy vicces közleményben reagáltak a tűzre: "Úristen, micsoda füst! Mindig is tudtuk, hogy T-rex rossz kedélyű, de most tényleg eldurrant az agya! Egy szerencsétlen és ritka elektromos probléma lépett fel hatalmas T-rexünknél, aki nincs többé. Azt is mondhatjuk, kihalt."

A Royal Gorge Dinosaur Experience parkban egy tucatnyi robotdínó van, a tulajdonosok megpróbálnak beszerezi egy új T-rexet még a nyár előtt. A mostani balesetben senki sem sérült meg. (Forrás: The Washington Post)

U.Cs.