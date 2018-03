7-en a 7-ről - Ön hány párt jelöltjének írt alá?

Arató András, Klubrádió

Pontosan annyi párt jelöltjének írtam alá, amennyi megkeresett. Ez azért is rendkívül praktikus, mert ha valamelyik pártnál mégis fellelnének, mint támogatót, akkor az egyrészt cáfolja a tételt, hogy nullával nem lehet osztani, másrészt az összes többi párt óvhat, kivéve a Kétfarkú Kutyapártot, mert annak két farka van. Amennyiben az derül ki, hogy az összes párt jelöltjét támogattam, az a NER földjén rendben van.

Avar János, újságíró

Egynek sem, pedig egynek aláírtam volna, ha felkeres. Más ellenzékinek nem, mert minek szaporítsam őket, ha csak egynek lehet esélye a legnagyobb kamupárt ellen. Az pedig a Fidesz, amely pártnak szeretne látszani, holott csak zsoldossereg. S bár Soros zsoldjában kezdték, de ma már ádáz ellenségei. Ha ezzel nagyobb a zsold.

Bolgár György, rádiós újságíró

Csak a Fidesznek. Miért? Van más párt is? Ha van, nem kellene, hogy legyen, elég nekünk egy párt is, különösen, ha olyan jó, mint a Fidesz. Orbán elvtárs pedig maradjon a párt első titkára élete végéig, mert addig jó, míg Orbán él. Éljen a törökverő, muszlimverő, migránsverő Hunyadi, akarom mondani, Felcsúti Viktor, a brüsszeli csaták hőse! Kár, hogy nem jelöltette magát sehol.

Farkasházy Tivadar, Hócipő

Egynek se. Jelenleg minden párt visszaél azzal, amit szeretnék, még most is átverik egymást, nem beszélve azokról a politológus cégekről, amelyek azt mondják, helyben majd mindenki tudja, ki a legesélyesebb jelölt. Hát persze, most éppen hat-hét ilyen lista kering, a legérdekesebb, ami a Hírtévé alatt megy állandóan, a 106 hely közül úgy százon a jobbikos a legesélyesebb. Közreadja az Iránytű, amelyik nemzeti-konzervatívnak nevezi magát, ami az adatok esetében felettébb érdekes. És milyen lesz a holnapi nemzeti időjárás?

Horváth István, hírlapíró

Én csak egyetlen papírt írok alá: a nyolc éve itt fosztogató rablóbanda ítéletét. Azt, ha kell, többször is.

Horváth Zoltán, újságíró

Nem tudom, mióta végez az adóhivatal részére nyomozómunkát a Népszava? Talán irigylik, és holmi adóval meg kívánnák kurtítani azt a kis keresetkiegészítést, amit így választási szezononként biztosít nekem a fineszes kormány? Szóval: el a kezekkel a zsebeimtől!!!

Veress Jenő, a Népszava főmunkatársa

Minden kamupártnak, ám a kornak megfelelően a legkevesebb fáradsággal. Vagyis brókerrel. Úgy csináltam, hogy aláírtam a Fidesznek, a többit ők intézték.