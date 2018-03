A szarajevói basa elefántja

Huszonhatodik alkalommal ad otthont Kaposvár a Jogi beszélgetések című, kétnapos rendezvénynek, melyen a hazai jogtudomány legismertebb képviselői mellett általában az igazságügyi vezetők is rendre előadást tartanak. A programban az idén is szerepelt többek között Darák Péter, a Kúria elnöke, valamint Polt Péter legfőbb ügyész, ám most lemondták a részvételt.

A rendezvény egyik legérdekesebb előadását Szilovics Csaba, a pécsi egyetem jogtudományi karának docense tartotta Közpénzek és közerkölcsök régen és ma címmel, a Római birodalom, a dualizmus, valamint napjaink Magyarországa példái alapján.

– Rómában is volt közbeszerzés szigorú törvényi háttérrel és számonkéréssel – magyarázta. – Úgy gondolkodtak, Róma vagyona a rómaiaké, s szégyennek számított, ha valaki közpénzből gazdagodott meg. A költségvetést még Néró idejében is márványba vésték, és közszemlére tették. A nagyberuházások jellemzően magánfinanszírozásban zajlottak, a Colosseumot Titusz császár és az apja saját pénzükből építtették. Azaz akkor is létezett stadionépítés, csak nem állami pénzből.

A dualizmus korából Andrássy Gyula miniszterelnök és Lónyay Menyhért pénzügyminiszter példáit citálta: mindketten korrupciós ügybe keveredtek, s láthatóan zavarta őket, utóbbi le is mondott tisztségéről.

– Napjainkban a 2015-ös törvény tartalmazza a közbeszerzések nyilvánosságát, a verseny tisztaságát és a hatékonyságot – jegyezte meg Szilovics Csaba. – Első látszatra hatékonyan, hiszen míg 2003-ban tíz közbeszerzésből hat végeredményét támadták meg, addig manapság egyet vagy kettőt. Csak éppen vagy húszsorosára emelték az ezzel kapcsolatos illetéket…

Végül afféle tanmeseként elmondta a szarajevói basa elefántjának történetét. Amíg a basa élt, az állatot, bár nem szerette, minden jóval ellátta a nép, s rongálásait elnézték, a basa halála másnapján azonban már az elefánt sem élt.

A Jogi beszélgetések második napján adták át a 2012-ben alapított Kék Kristály-díjat,melyet a laudáció szerint olyan kiváló személyiség kaphat meg, akinek neve egybeforrt hivatásával, s felkészültsége, embersége kapcsán köztiszteletet vívott ki magának. Az elismerést az idén Szita Károlynak, Kaposvár – a múlt hétvégén ismét ügynökmúlttal megvádolt – polgármesterének ítélte a kuratórium.

