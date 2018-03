Álgyógyszer

Egy fontos jótanács: aki helyi, úgynevezett „megyei lapot” vesz a kezébe, csak akkor tegye, ha közben más, hitelesebb hírforrásból is tájékozódik, különben megvezetik. Ha valahol Európában egy bevándorló, vagy „migránsnak tűnő” személy törvénytelenséget követ el (de az is elég, ha egy járdán véletlenül meglök bárkit), máris bekerül a „megyei lap” 2. oldalára, mely gyakorlatilag ezek közlésére van fenntartva. A cél egyértelmű: a végsőkig fokozni az olvasó veszélyérzetét. Kérdezem: csak Magyarországon „nem migránsok” évente hány emberölést, gyilkosságot, családon belüli erőszakot követnek el? Hogy egyéb bűncselekményekről, atrocitásokról ne is beszéljek. Az említett „újságfélék” migránsozása és a betelepítés végzetes következményeivel való riogatása olyan mértékű, hogy a lakosság jelentős része már tényleg retteg. A kormány maga gerjeszti a félelmet, s önmaga már adja is rá rögtön a „gyógyszert”: mi, és csak mi biztosítjuk a védelmet! Ez a választási kormánypropaganda egyik legalantasabb fajtája.

Komáromi Attila