Északi nyitás

A kormány, felbuzdulva a keleti nyitás elképesztő eredményein, észak felé is elindult. Első lépésként - tesztelve a piacot - gazdasági-politikai projektek exportjával kezdtük. Az áru neve: közpénzből urizálás, dőzsölés. Svédországban ez elég nehezen lesz eladható, hiszen ott egy Toblerone csoki szabálytalan vásárlása miatt lemondott nemrég egy miniszter. De rá fognak harapni, jó kis keleti portéka, megfűszerezve magyaros észjárással. Ám ennek az északi nyitásnak nem csak gazdasági aspektusa van. Fel kell tolnunk a védelmünket, hiszen miután lezártuk a déli és keleti lehetőségeit, Soros észak felől támad. De ezután ott is a kereszténység magyar pajzsába fog ütközni. Itt dől végleg dugába a Soros-terv! Az északi nyitásunk harmadik pillére a fehér keresztény kultúra és erkölcs terjesztése. Ezen a téren Semjén nagyon erős, és meg is tudjuk támogatni. Készen áll Kövér, Lázár, de ha kell, a mi Pócs Jánosunk is.

Vass Tibor