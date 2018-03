Előbb a pincénk, majd a szőlőnk kell?

Ingatlanok sokaságára jegyzett be elővásárlási jogot az állam Tokaj-Hegyalján. A borvidék gazdálkodói újkori kisajátítástól tartanak.

Megkezdődött a rekvirálás – így értelmezték többen is azt a határozatot, amelyet nemrégiben kapott kézhez több tokaj-hegyaljai pincetulajdonos. Ebben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal sátoraljaújhelyi járási hivatala arról értesítette őket, hogy a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény alapján az ingatlanukra bejegyezték a Magyar Állam elővásárlási jogát. Ez azt jelenti, hogy ezeket a vagyonelemeket az eladó köteles ugyanolyan feltételekkel felajánlani az államnak, mint egy másik vevőnek, s az állam dönti majd el, hogy akar-e élni ezzel vagy sem.

– Először egy nyilatkozatot kaptunk. Ebben a személyes adataink mellett nyilatkoznunk kellett arról, hogy kié a pince. Nem volt apelláta, ezt vissza kellett küldeni. Közben megtudtuk, hogy ezzel egyidőben az állam már be is jegyeztette az elővásárlási jogot a pincére – mondta egy idős hegyaljai asszony, akinek családja generációk itt gazdálkodik, szőlőtermesztésből és borkészítésből él. Egy hercegkúti férfi pedig arról beszélt, hogy az értesítés kézhezvétele után megnézte a nyilvántartást, s ebben nemcsak a település két védett pincesorára, hanem a köztük lévő lakóházakra is kiterjesztették a világörökségi védettséget, s ezzel együtt az állam elővásárlási monopóliumát.

– Mi lesz még itt? Ma még csak a pincénk kell, holnap már a földünk, a szőlőnk meg a házunk is? – sopánkodott egy másik érintett, s hozzátette: egyre erősebben érzi az ötvenes évek szeleit, amikor mindent államosítottak, még a magánvagyonokat is.

A gazda aggodalmai között említette azt is: most még azt ígérik, hogy az állam majd piaci áron élne az elővásárlási joggal, de volt már olyan a történelemben, hogy végül fillérekért sajátítottak ki értékes ingatlanokat, ha az úgynevezett "állami érdek" így kívánta.

– A Fidesz-kormány durván beavatkozik a piacgazdaságba, amikor kénye-kedve szerint teszi rá a kezét az emberek vagyonára – mondta a Népszavának Köteles László, Komlóska polgármestere, az LMP-Új Kezdet itteni országgyűlési képviselőjelöltje. Szavai szerint az ilyen intézkedések megrengetik az emberek biztonságérzetét, s még jobban erősítik bennük azt a félelem-érzést, amit az utóbbi hónapokban a kormánypárt már amúgy is az egekig srófolt.

Bacchus-kút, Szanyi Péter alkotása (1990)FOTÓ: Kállai Márton

Köteles László szerint az állam ezzel az intézkedéssel szétrombolhatja az ősidők óta egy-egy család kezében lévő tulajdonosi szerkezetet. Ha ugyanis nincs örökös, mert például gyermektelen marad egy házaspár, hiába akarnák unokatestvérnek vagy keresztgyereknek továbbörökíteni a vagyont: ajándékozási szerződést illetékmentesen csak egyenesági rokonok köthetnek, családon belül másnak eladni pedig azért nem tudják, mert az állam rátenyerel a vagyonra az elővásárlási joggal.

Komlóska polgármestere szerint ha az állam megszerezte az ingatlant, akárkinek is eladhatja utána, így juttatva tokaji pincékhez a "csókosokat". Ez egybevág azon félelmükkel, amit a tavalyi szüretkor fogalmaztak meg többen is ezen a vidéken, miután az állami tulajdonban lévő Tokaj Kereskedőház Zrt. több száz kistermelőtől nem, vagy csak rendkívül alacsony áron – olykor kilónként tíz-húsz forintot ajánlva – vette át a szőlőt. Akkor többen is megkongatták a vészharangot, miszerint így akarják kivéreztetni, s földjük eladására kényszeríteni a helyieket. Ez a félelmük a történelmi pincékre ráterhelt elővásárlási jog bejegyzése után csak erősödött.

Tévedett az államtitkár Az Országgyűlés tavaly decemberben fogadta el azt a törvényt, amely szerint a világörökségi területeken álló egyes ingatlanokra az államnak elővásárlási joga van. Ez lakásokat, lakóházakat, termőföldeket és erdőgazdasági területeket nem érint – mondta akkor az MTI-nek Latorcai Csaba a Miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkára. Szavai szerint a törvény célja, hogy hangsúlyosabban érvényesítsék a világörökségi egyezményben megállapított célokat, megakadályozzák, hogy az értékes területeken álló ingatlanok tömegesen külföldiek kezébe kerüljenek, vagy a világörökségi területhez nem méltó célra használják fel azokat.

Doros Judit