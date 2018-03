Ujhelyi: Karácsony előtti bronzvasárnap

Ujhelyi István EP-képviselő közleménye.

Nincs már sok hátra, a hatalom birtokosai vághatják a centit: pár nap és itt van Karácsony. Bármit mondjanak is az alternatív valóság papjai, Orbán Viktor egyértelműen megbukott, csak az a kérdés, hogy pontosan mikor omlik le végleg a bálványa és ki lesz az, aki az utána kezdődő korszak főszereplője lesz. Szándékaink szerint most április 8-án pont kerül az illiberális ámokfutás végére és Karácsony Gergely vezetésével egy olyan széles koalícióra épülő szakértői kormányzás veszi kezdetét, amely végre békét, kiszámíthatóságot, biztos gyarapodást és az európai értékek tiszteletét hozza magával. Mert Magyarországnak erre van szüksége. Mert meg lehet csinálni. Mert igenis van olyan konstrukció, amely a korcs választási rendszerben is kiüti a közpénzfaló döbrögiket a korlátlan hatalomból.

Két héttel a sorsdöntő választás előtt fontos tisztán látni a szándékokat és tetteket. Az MSZP nehezen vádolható azzal, hogy ne lett volna kész szinte bármilyen kompromisszumra az elmúlt időszakban: az ellenzéki győzelem biztos receptjét ajánlva kínált szövetséget, majd lépett vissza más pártok vagy épp függetlenek javára a széleskörű együttműködés érdekében. Aki változást és kormányváltást akar, az kész kilépni a komfortzónájából és akár saját közössége számára is fájdalmas kompromisszumokat meghozni. Mert a cél és a feladat világos.

Az elmúlt napokban az LMP szóvivőjével vitatkoztam egy nyilvános fórumon, ahol a Lehet Más a Politika képviselője arról beszélt: ők sokkal többet tettek az együttműködésért és a kormányváltásért, mint bárki más. Kérdésemre válaszolva ugyanakkor elismerte: a 106 körzetből jelenleg még 104-ben állva maradt a jelöltjük. Ez minimum 104 akadály a valódi együttműködéssel szemben. Az MSZP ezzel szemben 54 körzetben indít csak saját jelöltet.

A meccset még nem fújták le, a végeredményt még nem írták fel a táblára. A megfáradt közpénztolvajok ideje egyértelműen lejárt, a választók többsége bizonyíthatóan nem akarja hatalomban tudni Orbánt és maffiaállamát. De a felelőtlen, bölcs lépésekre képtelen ellenzéki erők így is megtehetik; szemben a nép akaratával. Két hét van hátra. Lehet még példát mutatni.

A magyar miniszterelnök vízválasztó, az illiberális államot meghirdető, 2014-es tusványosi beszéde után megfogadtam, hogy európai képviselőként nyílt levélben fogom minden héten figyelmeztetni a közvéleményt a rezsim bűneire.

Száznyolcvanegyedik alkalommal kongatom a harangokat, de addig folytatom, amíg szükség van rá. Mert radikális európai demokrataként ez a dolgom.

Ujhelyi István EP-képviselő, MSZP