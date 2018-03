Női kézilabda Eb - Egygólos győzelem Hollandiában

A magyar női kézilabda-válogatott 23-22-re győzött a világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes Hollandia vendégeként Eindhovenben, a decemberi kontinenstorna selejtezősorozatának vasárnapi játéknapján, ezzel ismét esélyes a csoportelsőségre, mert neki kedveznek az egymás elleni eredmények.

A csütörtöki, győri mérkőzéshez (18-19) hasonlóan a magyarok ezúttal is két találattal vezettek a második félidő közepén, de most ez volt a helyzet 65 másodperccel a vége előtt is. Az izgalmas hajrában a vendégek többször hibáztak, a hazaiak egyenlítőgólját azonban a játékvezetők nem adták meg, így 22-23 lett a végeredmény.

A mezőny legjobbja a kapus Kiss Éva volt, a legeredményesebb játékos pedig nyolc góllal a holland Lois Abbingh. A magyarok közül Kovacsics Anikó hatszor talált be.

A magyar csapat legközelebb május 30-án, Koszovóban lép pályára a selejtezősorozatban.