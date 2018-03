Több nyugdíjaskorú szörfözik, mint kamasz

Oroszország minden előítéletet megcáfolva rohamléptekkel hozza be lemaradását az internet világában.

A Google a különböző műszaki méréseket végző Kantar TNS céggel együtt felmérte az orosz internet-felhasználók szokásait, s a kutatásból kiderült, hogy az oroszok 61 százaléka mobiltelefonról kapcsolódik az internetre, az esetek többségében böngésznek, információt keresnek, online-videókat néznek, termékeket vásárolnak vagy szolgáltatásokat vesznek igénybe (igaz utóbbiakat csak kisebb mértékben). Az orosz állami hírügynökség által is ismertetett felmérésből kiderül továbbá, hogy a felhasználók igen türelmetlenek: ha néhány másodperc alatt nem jutnak információhoz, otthagyják az adott oldalt.

A számok azt bizonyítják, hogy a legkülönbözőbb korosztályok elég egyenletesen veszik igénybe a világhálót. A legkevesebb felhasználó a 16-24 évesek közül kerül ki, a legtöbb pedig a 25-44 évesek köréből, s ami igazán meglepő: az 55 évnél idősebb oroszok 73 százaléka kapcsolódik naponta az internetre. A 65 év felettiek nagyobb számban, mint a tinédzserek.

A mobiltelefonok népszerűsége ellenére a komputerekhez, laptopokhoz való ragaszkodás változatlan, új jelenség viszont az okosórák és mindenféle egyéb műszaki cikkek terjedése.

Megvizsgálták azt is, mennyire vonja el a felhasználókat az internet a televíziótól. Ezen a téren az idősebbek azok, akik inkább ragaszkodnak a tévéhez. A Consumer Barometer adatai szerint a felhasználók 62 százaléka tévénézés alatt is felmegy a világhálóra.

Az oroszok is aggódnak amiatt, hogy mindeközben veszélybe kerülnek személyes adataik, azonban ennél nagyobb jelentőséget tulajdonítanak azoknak az előnyöknek, amelyeket a technika világa tartogat a számukra.

Hivatalos moszkvai források is megerősítik az internet mind növekvő népszerűségét a teljes lakosság körében. Nyikolaj Nyikiforov a távközlés és a tömegkommunikáció 36 éves miniszterének a nyilatkozata szerint 2012 óta 47 százalékról 75-re emelkedett az orosz internetfelhasználók száma. Ez többek között annak is köszönhető, hogy sok – néhány száz fős – települést bekapcsoltak a digitális rendszerbe és a Szahalin-Magadan-Kamcsatka vonalon, valamint Norilszkban is kiépült a vízalatti száloptikai gerinc.

Vlagyimir Putyin orosz elnök évértékelő beszédében kilátásba helyezte, hogy hat éven belül biztosítani fogják az ország hozzáférését a gyors internethez, miután a 250 embernél nagyobb populációjú települések többségén kiépítik a száloptikai hírközlési kapcsolatot. A messzi észak, Szibéria és a Távol Kelet legtávolabbi kis települései számára az orosz távközlési szputnyikok rendszerén keresztül biztosítják majd az állandó internetkapcsolatot.

Az orosz elnök már az Oliver Stone amerikai rendezőnek adott interjúiban is beszélt az internet jelentőségéről, a világtól való lemaradás csökkentésének fontosságáról, s arról, hogy ehhez erős alapokra támaszkodhatnak. A Le Monde diplomatique terjedelmes elemzésében rámutat annak a jelentőségére, hogy mivel a Szovjetunió a második világháború után saját informatikai rendszereket fejlesztett ki, Oroszország most erre építve képes fenntartani saját digitális szuverenitását. Létrehozta a platformok és szolgáltatások szinte teljes rendszerét, függetlenítve azt a Szilícium-völgytől. Az orosz kereső, a Yandex kétszer népszerűbb az országban, mint a Google, az orosz közösségi portál, a VKontaktye pedig messze megelőzi a Facebookot. Mindez, persze, azt is jelenti, hogy az orosz törvények szabályozzák az internet világát, határozzák meg, mit tehet és mit nem egy külföldi platform. Olyan politikai fegyver ez, amely páratlan lehetőséget biztosít a Kreml számára, hogy érvényesítse akaratát és befolyását.

Csorbult az online szabadság Az elmúlt évben csökkent az internetes szabadság Oroszországban, miután a kormány mind nagyobb nyomást gyakorolt a különböző kommunikációs platformokra, hogy tárolják az országban élő orosz felhasználók adatait – olvasható a Freedom House 2017-re vonatkozó jelentésében. A szöveg emlékeztet, hogy az aktivisták és átlagpolgárok körében is népszerű – cenzúrázott tartalmakat is elérhetővé tevő – anonim internetezés is sokkal nehezebb, mióta jogi lépésekkel szabályozzák azt. A közösségi oldalakon szintén monitorozzák a kritikus tartalmakat, így egyeseknek azért kellett súlyos bírságokat fizetni tavaly, mert „a hívők számára sértő” vagy épp a „nem hagyományos szexuális kapcsolatokat” népszerűsítő tartalmakat osztottak meg. - K. I.

Barabás Péter