Durva kampánytámadás Érden

Szerencsére néhány térfigyelő kamera pásztázza Érd utcáit, így remény van rá, hogy be lehet azonosítani, kik rongáltak meg sok-sok plakátot – a Pest megyei városban ugyanis randán eldurvult a kampányhelyzet: mintegy száz plakátot elloptak, ledobtak és összetörtek, illetve „kidekoráltak”. Utóbbi annyit tesz, hogy obszcén dolgokat festettek a jelöltek arcképére, illetve horogkereszteket mázoltak a politikai hirdetésekre. Az érintettek feljelentései nyomán a rendőrség több helyszínen szemlézett.

A „plakátháborút a Fidesz sem úszta meg, a kormánypártnak számos hirdetését leszedték. Csőzik László, az MSZP és a Párbeszéd jelöltje ennél többet veszített: az Érd központjában lévő, illetve a két kilométer hosszan futó főút melletti szinte valamennyi plakátját tönkretették. Sőt, arra is akadt példa, hogy egy leszaggatott hirdetése helyére a Jobbik plakátja került. A legrosszabbul a DK járt – a Demokratikus Koalíciónak nem csak a plakátjait roncsolták, de az irodáját is megpróbálták megrongálni: az ablakát be akarták törni, illetve horogkereszteket festettek rá.

Több forrásunk arról beszélt, hogy egyedül a Jobbik plakátjait nem bántotta senki.