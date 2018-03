Újabb sztrájkot szerveznek az egészségügyi dolgozók

Legfeljebb jobban átgondolják a stratégiát, de nem engednek a sztrájkból az egészségügyi dolgozók, akik szerint minden béremelés dacára még így is nagyon sok ember dolgozik nagyon kevés pénzért az állami gyógyító ágazatban.

Nem adják fel a megkezdett küzdelmet, legfeljebb jobban átgondolják a stratégiát - és mindenképpen foltytatják a sztrájkkal kapcsolatos előkészületeket az egészségügyi érdekvédelmi szervezetek, deklarálta a Népszavának Kusper Zsolt, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének elnöke. A szervezet és a Független Egészségügyi Szakszervezet épp most van túl egy demonstráción: a szombati tüntetésen egyebek mellett azonnali 50 százalékos béremelést követeltek, a pótlékok megduplázását kérték, az egészségügyért felelős államtitkárság már közleményben reagált. Mint írták: két héttel a választások előtt nehezen értelmezhető másnak a FESZ tüntetése, mint politikai kampányakciónak. Megjegyezték, hogy más egészségügyi szakszervezetekkel ellentétben ez a szervezet eddig -szerintük - nem is volt hajlandó részt venni a kormánnyal folytatott tárgyalásokon. Az érdekvédők cáfolták, hogy hívták volna őket a bértárgyalásokra. Noha ők ezt sokszor kezdeményezték, de a kormány ezt rendre visszautasította. „Ha hagyták volna, hogy bekapcsolódhassunk az egyeztetésekbe, talán megelőzhető volna az, hogy az embereket utcára hívjuk” - mondta. (A tüntetésről lásd: keretes írásunkat.)

Így kommentálták a pártok az egészségügyi demonstrációt:

Lukács László György (Jobbik) országgyűlési képviselő: a bérük emeléséért és a munkakörülmények javítása érdekében kiálló egészségügyi dolgozókat a Jobbik kormányon is bátorítani fogja, ahogyan ezt eddig a Béruniós kezdeményezéssel is tettük. A kormánynak fel kellene hagyni a rosszul fizetett egészségügyi dolgozók sértegetésével, mert ha segíteni nem tud, legalább ne ártson nekik.

Komáromi Zoltán - Szabó Tímea (MSZP-Párbeszéd): A kormány minden tiltakozást kampány-, vagy pártpolitikai eseménynek nyilvánít. Ugyanezt állította a diáktüntetésekkel kapcsolatban is. Ahelyett, hogy végre asztalhoz ülne ezekkel az emberekkel, árulónak nevezi őket. Április 8-a után az első dolgunk az lesz, hogy végre egyeztetünk ezekkel a szervezetekkel. Egy felelős kormánynak az lenne a dolga, hogy meghallgatja ezeket a szervezeteket és velük közösen kezd el megoldást keresni.

Demokratikus Koalíció (DK): A szombati tüntetés világos jelzés volt arra, hogy a kormány lekezeli, megalázza a munkavállalókat és nem hajlandó tárgyalásokra. A DK a kormányváltás után azonnal 50 százalékkal emeli az egészségügyben a béreket. A kormány cinikus válasza azt mutatja, hogy az egészségügy semmi jót nem várhat Orbánéktól. Két hét múlva arról is döntünk, hogy olyan kormánya lesz-e az országnak, amelyet érdekel a dolgozók helyzete, és képes is tenni a gyógyulni vágyókért.

Dr. Drajkó Zsombor (Momentum): A FESZ tüntetése most is időszerű, épp úgy mint az elmúlt nyolc évben bármikor. Óriási a baj: már most is 24 százalékkal kevesebb ápoló jut egységnyi emberre, mint az uniós országok átlagában. Tavaly majdnem négyszer annyi magyar egészségügyi szakdolgozó dolgozott már Angliában, mint 2009-ben. Németországban a szakképesítés elismerését kérő magyarok száma pedig 2009 óta majdnem tízszeresére nőtt. A kormány mindezt rendre a szőnyeg alá söpri, kozmetikázott béremelésekkel próbálja elfedni a bajokat és nem folytat érdemi tárgyalást a szakszervezetekkel. Mindegy, hogy kampányidőszak vagy sem, a kormánynak meg kéne hallgatnia azokat, akik “mindennapi hősként” még valamennyire egyben tartják a hazai egészségügyet.

Liberálisok: Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az egészségügyi szakdolgozók többségének a nettó fizetése a többszöri emelés után sem éri el a 150 ezer forintot. Teljesen mindegy hányan voltak ott szombaton az Alkotmány utcában, mert a követelések attól még érvényesek – írták kérdéseinkre. Hozzátették: nem vagyunk meglepődve a kormány cinikus hozzáállásán. Hozzászoktunk, hogy miközben a kormány szerint minden bajért az ellenzék és Soros György felelős, több mint 400 000 ezer embernek nincs állandó háziorvosa, és szakorvosok százai hiányoznak a kórházakból. A várólistáknál a csak a hálapénz mértéke nőtt dinamikusabban. Akinek nincs elég pénze, nagyságrendekkel rosszabb ellátásban részesülhet, és ez végtelenül igazságtalan. Április 8-án az első feladatuk az egészségügy rendbetétele lesz. Hozzátették: a kormánynak bocsánatot kellene kérnie az egészségügyi dolgozóktól és teljesíteni a követeléseiket.

Spät Judit (Együtt): A kormány állításával ellentétben az elmúlt években nem történt érdemi bérfejlesztés az egészségügyben. Valamennyi béremelés csak a minimálbért és a garantált minimálbért, illetve a közalkalmazotti illetménytábla alját érintette. Két héttel a választások előtt viszont már nem a kormánnyal kötött alkuktól, hanem az Orbán-kormány leváltásától remélhető a változás az egészségügyben, Az Együtt a kormányváltásért dolgozik és más pártokkal ellentétben hoz egyre jelentősebb áldozatokat ezért. Legutóbb, Juhász Péter, az Együtt elnöke is a váltás érdekében lépett vissza egyoldalúan a jelöltségtől a Belvárosban, annak ellenére, hogy az ott végzett korrupció feltáró munkája országosan is ismert.

"Akkor velem is olyan sokat lennél!" A választások előtti utolsó egészségügyi tüntetést tartották szombaton Budapesten a Parlamenttől alig száz méterre. A rendezvényre a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) több ezer embert várt, ám alig néhány százan érkeztek meg. Az esemény másfél héttel kiszállt a demonstrációt szervező másik szakszervezet, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége. A tüntetés előtt órákkal korábban a Miniszterelnökséget vezető miniszter újabb béremelést ígért, a kormányt támogató nyilatkozatairól ismert Cser Ágnes pedig több fórumon az nyilatkozta: oka fogyott a rendezvény. A lila lufikkal díszített színpadról, amire kikerült a politikamentes rendezvény felirat is, a szónokok főként arról beszélnek, hogy hiába mondja azt a kormány: emelte jelentősen a béreket, a valóságban az egészségügyiek még mindig túl sokat dolgoznak, túl kevés pénzért. Van olyan, aki egy utazó táskával jár munkába, mert amint befejezi a műszakot, indul a következő állásába. Van úgy, hogy három napig sincs otthon, s amikor végre hazaér, akkor annyi ideje marad, hogy tiszta ruhával töltse meg megint az utazótáskáját. „Anya, olyan jó lenne, ha beteg lennék, mert akkor velem is olyan sokat lennél, mint a betegekkel a kórházban” - idézte fiát Végh Mária ápolónő a színpadon. S ő is hosszan sorolta, mi miért mi nehéz, elviselhetetlen. Móri Péter orvos azt mondta: ő szakdolgozóként áll itt. Annak idején „tökös” ápolóként kezdte, s azóta hiába lett orvos, lélekben megmaradt szakdolgozónak. Ő az egyszeri ember történetével magyarázza: miért vannak ennyien. Hőse a parkban egy padon szögbe ült, de nem állt fel onnan, csak szenvedett. Amikor megkérdezték, miért nem tesz semmit, az egyszeri ember azt felelte: még nem szúr, nem fáj eléggé. A demonstráció végén szót kapott a Diákparlament képviselője, a lány azonban nem fejezhette be a beszédét, mert amikor az egészségügyi állapotokkal kapcsolatban utalt Orbán Viktor és Balog Zoltán felelősségére, a közönség éles fütyülése mellett a szervezők megszüntették a hangosítást, mondván: most nem politikai rendezvényen vannak. A hideg miatt alig száz fős csoportra zsugorodó tömeg végül átment a humán tárca épületet elé, ahol petíciót adtak át és levegőbe engedtek a lila léggömböket.

Danó Anna