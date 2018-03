Letiltás után telt ház az Alföldi-esten

Nem vagyok sem jobbos, sem balos, sem forradalmár, de abban nőttem fel, ha igazságtalanságot tapasztalok, fel kell lépni ellene. Konzervatív és liberális vagyok egyszerre, és bennem az a legérdekesebb, hogy magyar vagyok – mondta szombat este Zalaszentgróton Alföldi Róbert színész, rendező, akivel Veiszer Alinda beszélgetett a zalai kisvárosban. A Nemzeti Színház korábbi főigazgatóját telt ház fogadta – még Budapestről is érkeztek nézők –, a hatalmas érdeklődés többek között annak is köszönhető volt, hogy Alföldi estjét korábban Zalaegerszegen nem engedték megrendezni.

Az eredendően politikamentes, kultúráról és színházról szóló beszélgetős műsornak a zalai megyeszékhelyen a hangverseny- és kiállítóterem adott volna otthont csütörtökön, s bár az eseményt meghirdették, a rendezők technikai okokra – egy konferenciára – hivatkozva visszamondták a rendezvényt, a szervezők pedig hiába próbáltak új helyszínt keresni a városban, mindenütt elutasították őket. Utóbb kiderült, a város fideszes képviselője, Vígh László utasítására visszakozott mindenki Zalaegerszegen. Nem mellékes, hogy a helyi fideszeseknek rövid időn belül ez volt a második, országos visszhangot kiváltó megfutamodásuk: korábban a közgyűlés elfogadott egy indítványt, hogy kikérik az Elios-üggyel kapcsolatos OLAF-jelentést a kormánytól, másnap azonban a kormánypárti képviselők visszakoztak – mint azt a Népszava elsőként megírta, Vígh László üvöltve kérte számon az eredeti döntést Balaicz Zoltán polgármesteren.

A városvezető ezúttal sem mert szembeszállni a képviselővel, ám az est mégsem maradt el, ugyanis Zalaszentgróton, a civil színekben megválasztott, DK-s polgármester polgármester, Baracskai József befogadta a rendezvényt. Melyen ezek után értelemszerűen a politika is szóba került. Alföldi többek között arról beszélt, kikészíti az országot eluraló nyomasztó hangulat és gyűlölködés, valamint, hogy – utalva a februári diáktüntetés résztvevőire kirótt több tízezer forintos bírságokra – indulatba jön, ha arra gondol, 16 éves gyerekeket büntetnek meg, mert vállalni merik véleményüket. Stohl András is szóba került, akiről a színész-rendező megjegyezte, továbbra is szereti, ám nem ért vele egyet és megveti, amiért leszerződött a tv2-höz.

Vas András