A Fidesz politikusai rengeteget hajlandók utazni egy "fikázóvideóért"

Semjén Zsolt rénszarvast mészárolt Svédországban, Hollik István karaktert akart gyilkolni ugyanott.

Meghívták Svédországba Hollik Istvánt, a Fidesz–KDNP Budapest belváros képviselőjelöltjét, és miután ott járt, ő is követte Lázár "Bécs mindjárt beledöglik a migránsokba" Jánost, és videót posztolt. Aminek mondandója, hogy Svédország iszonyatos hely. A felvételen Hollik egy Fekete Ida nevű hölggyel beszélget az utcán sétálva, s a nő elmeséli, hiába élt negyven éven át Svédországban, nyugdíjas éveit inkább itthon, biztonságban akarja már tölteni, mivel szerinte a skandináv ország nagyon megváltozott, már a piacra is kockázatos járni, írja az mno.hu. Ennek alátámasztására ráadásul a videóban olyan felvételeket is bevágtak, amelyeken utcai zavargások, felgyújtott autók, robbantások, rendőri kordon mögött posztoló, maszkos kommandósok látszanak.

A posztra Szilva Attila fizikus, a Momentum Mozgalom tagja nyílt levélben reagált Holliknak. „Március 23-án kikerült az Ön oldalára egy videó, amin egy Svédországból hazaköltözött magyarral beszélget Budapesten. A háttérben pedig egy összevágott videón az látszik, mintha Svédországban polgárháború lenne. Miután itt élve ezt a képet rendkívül hamisnak, a tényszerűséget teljesen mellőző ábrázolásnak találom, szeretnék egy javaslattal élni. Kérem, hogy utazzon el hozzám Uppsalába, ahol én élek, és forgassunk le közösen egy beszélgetést, és készítsünk el közösen egy videót. Töltsünk el itt legalább egy napot. Kifizetném Önnek az útiköltségét is. (…) Ellátogatnánk közösen az uppsalai dómba, ami egy gyönyörű katedrális a város közepén, a város szimbóluma. Ha vasárnap érkezik, akkor látni fogja, hogy a keresztény kultúra virágzik Svédországban. (…) Felszállunk utána a hetes buszra a Stora torgeten, és kimegyünk Gottsundára. Ha van kedve biciklivel is mehetünk oda egy erdőn át, ami nagyon kellemes kirándulás. A buszon találkozhat hidzsábos lányokkal, akik valószínű skype-olni fognak utazás közben a telefonjukon, de nem kell tőlük megijedni."