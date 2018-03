Úgy mozogjunk, ahogy szeretünk!

Az, hogy milyen sportolási formát választunk, függ a kitűzött céltól, de elsősorban szimpátia kérdése: azt csináljuk, ami tetszik – mondta a Népszavának Bicskei Izabella edző. A funkcionális edzés a „lefáradás”’ érzését, a „gyúrás” nagy izmok látványát, a gépes tréning pedig a teljes „kikészülés” élményét adja. A test komplex fejlesztéséhez a legjobb, ha mindezeket keverjük, igaz, erre csak keveseknek van idejük és kedvük.

Saját testsúlyos

A funkcionális edzéseknek is nevezett módszer most nagyon „menő”, ami Bicskei Izabella szerint nem is véletlen; tudományosan igazolt, hogy mivel célirányosan minden testrészt használunk a gyakorlatok végrehajtásakor, serkenti az idegrendszer fejlődését is. A saját testünk súlyán kívül felfüggesztett eszközöket vagy könnyű eszközöket kell használni a gyakorlatok kivitelezéséhez. Később aztán, amikor már pontos a feladatok végrehajtása, nagyobb súlyokat is lehet használni. Legújabb változatával, a háromdimenziós edzéssel minden irányban megmozgatjuk az izmainkat, ízületeinket.

Illusztráció: pexels.com

Súlyzós

Bár a saját testsúlyos edzés is alkalmas tömegnövelésre – is -, a hagyományos edzésmódszer, a „gyúrás” hívei inkább nagy súlyokkal, statikusan építenek izmot. Az edző arra hívta fel a figyelmet, hogy ez, nem megfelelően végezve, sérülésveszélyes lehet.

Illusztráció: pexels.com

Futás

„Manapság boldog boldogtalan fut. Jól is teszik, hiszen komoly relaxáló hatása van, különösen, ha a szabadban róják a köröket, illetve kilométereket. Bicskei Izabella azonban kiemelte, a fejlődéshez és a sérülések elkerüléséhez megfelelően fel kell készíteni a szervezetet; meg kell erősíteni a gerincoszlop melletti tartóizmokat, a combizmokat és a bokát is. A mobilissá tételükhöz és a csigolyák, a térd körüli izmok terhelésének csökkentésére is alkalmas például a futás megkezdése előtt, illetve mellett végzett saját testsúlyos edzés.

„Becsalogatósak”

A különböző gépekkel végzett edzések legfőbb erénye, hogy „csaliként” működnek: addig nem is sportoló embereket is mozgásra ösztönöznek. „Szó sincs arról, hogy ezek a gépek maguktól égetnék a zsírt, keményen kell dolgozni. De könnyebben rászoktat a mozgásra, mint a sima edzések” – mondta az edző.

Vannak olyanok, amelyekben az infraszaunák előnyeit egyesítették a bicikliével vagy a futógépével. Sokan örülnek, ha „csak” fekve kell tekerniük, és bár eleinte ez sem könnyű, különösen ötven percig, a jó edző néhány hónap múlva más tréningtípusra is rávezetheti az így mozgásra szoktatott vendéget. Az infraeszközök népszerűségének egyik oka, hogy intenzíven megdolgoztatják a testet, belülről is aktivizálják a véráramot, a sejteket, ezáltal elősegítik a zsírsejtek térfogatának csökkenését.

Illusztráció: Shutterstock

Az árammal vezérelt gépek főleg az izomépítést segítik elő, ami azért hasznos, mert – az esztétikai szempontokon túl - minél több az izmunk, annál több kalóriát égetünk, mert jobban pörög az anyagcsere. Az úgynevezett egész testet elektromosan stimuláló, azaz célzott terhelést lehetővé tevő „bizsergető gépek” amellett, hogy jól formálják az alakot, rehabilitációra is alkalmasak.

Hatékonyság titka(i)



Az edző elárulta, a tudomány jelenlegi állása szerint az a leghatékonyabb, ha röviden, 30-35 perc alatt nagyon intenzíven dolgoztatjuk meg a testet, mert akkor a regenerálódási szakaszban a legnagyobb a kalóriaégetés mértéke.

Bármelyik edzésmódszer(eke)t is választjuk, az alak és a fogyás a tányérunkon múlik – az pedig az agyunkon -, hivatalosan 70 százalék az étrend, és 30 a mozgás jelentősége, de Bicskei Izabella szerint inkább 80-20 az arány. Viszont ebből a húszból megfelelő, hatékony edzéssel, akár a módszerek váltogatásával nagyon sokat ki lehet hozni.

Barabás Júlia