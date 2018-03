Viharos kisasszony elvetette a szelet

Azért fogadta el a hallgatási szerződést, mert korábban halálosan megfenyegették. Stormy Daniels - valódi nevén Stephanie Clifford - pornószínésznő a CBS 60 perc című műsorában tálalt ki Donald Trumppal még 2006-ban folytatott viszonyáról. 2011-ben Las Vegasban egy ismeretlen férfi lépett oda a nő kocsijához, behajolt az ablakon, alaposan szemügyre vette a kislányát, majd azt mondta: "Hagyd békén Trumpot! Felejtsd el a sztorit! Milyen szép kislány. Kár lenne, ha valami történne az anyukájával." Stormy Daniels erre gondolta, amikor a 2016-os elnökválasztási kampány hajrájában beleegyezett, hogy 130 ezer dollárért cserébe többé nem beszél Trumpról. Az egyezséget Michael Cohen, Trump ügyvédje hozta tető alá, a milliárdos politikus azt nem írta alá. Cohen azt állítja, hogy saját zsebéből fizetett, és Trump nem is tudott az egészről.

Stormy Daniels művészneve angolul "viharost" jelent, és közeli barátai szerint ez nem volt véletlen választás: a nőt óriási energia és eltökéltség jellemzi. A jól beharangozott interjút, mint a New York Times megírta, hatalmas várakozás előzte meg. A bárokban "Dark and Stormy" (Sötét és viharos) néven új koktéllal készültek a vasárnap esti tévéműsorra. Trump, aki pedig jól ismeri a bulvársajtó és a televízió hatását, és más ügyekben azonnal vissza szokott támadni, ezúttal nem reagált - legalábbis eddig.

Trump és Daniels először egy hírességek számára szervezett golfversenyen találkoztak, majd nem sokkal később a milliárdos floridai birtokán melegedtek össze. Trump egy magazint mutatott neki, amelynek ő volt a címlapján, Daniels pedig azt mondta, "ezzel kéne valakinek alnáspángolni" - mire a férfi játékosan elkezdte letolni a nadrágját, és a flirt hamar átcsapott szexbe. Trump harmadik felesége, a mostani first lady, Melania néhány hónappal azelőtt adott életet gyermeküknek, a most 12 éves Barronnak. A kaland ezt követően is folytatódott. Mint Daniels elmondta, 2007-ben például cápákról szóló természetfilmeket kellett néznie a hétvégén unatkozó Trumpppal.

A műsor után immár Cohen ügyvéd ügyvédje fenyegette meg perrel Stormy Danielset, amiért az összefüggésbe hozta kliense nevét az őt ért állítólagos fenyegetéssel.