Cannes kizárja a Netflixet és társait

A nagy gyártók és a streamingszolgáltatók között választottak - utóbbiak nem versenyezhetnek.

Sok-sok évtizedes hagyományait törli el a Cannes-i filmfesztivál: korábban nem különböztették meg a nagyvászonra készült filmeket a többitől, idén azonban kizárják a streamingszolgáltatók által gyártott alkotásokat a hivatalos versenyprogramból.

Thierry Frémaux, a világ legfontosabb filmfesztiváljának művészeti igazgatója a Le Film Francais nevű szaklapnak adott interjút, ebből derültek ki a tervezett változások. A legfontosabb, filmművészeti jelentőségű lépés, hogy immár hivatalosan is bejelentették: a Netflix által gyártott filmek nem kerülhetnek be a versenyprogramba. Sőt, a döntést kiterjesztették az összes streaming szolgáltató műveire. Frémaux tudatában van annak, hogy az új piaci szereplők, mint a Netflix, az Amazon és nemsokára az Apple nagy költségvetést biztosítanak nagy művészeknek, de a segítségükkel létrejött alkotások hibridek: sem nem tévés, sem nem mozis produkciók. Hangsúlyozva: a mozi még a tévésorozatok aranykorában is felsőbbrendű műfaj. Szavai szerint a filmtörténet és az internettörténet két különböző dolog, így muszáj különbséget tenniük.

Tiltott szelfizés

Mint azt korábban hírül adtuk, tavaly Cannes-ban botrány tört ki akkor, amikor a zsűri elnöke, Pedro Almodóvar elkaszálta a két versenybe hívott Netflix produkciót (Noah Baumbach: A Meyerowitz történetek és Park Chan-Wok: Okja), mondván, csak az a film, amit mozikban játszanak. A feszültség oka, hogy az amerikai gyártó és streamingszolgáltató nem támogatja a mozis bemutatót, kvázi háborút hirdettek a formátum ellen. Frémaux elmondta, hiába próbálta meggyőzni a Netflix-et, hogy mutassák be a két tavalyi versenyműveiket nagyvásznon, azok negligálták a javaslatát. Ez nem túl barátságos reakció, de valószínűleg az is befolyásolta a döntést, hogy a klasszikus stúdiók, független gyártók és a sales cégek is beleálltak a vitába: tehát a fesztivál a Netflix és az összes többi gyártó között választott.

Az már csak hab a tortán, hogy a filmipari lobbi a sajtónak is betart: a fesztivál megszünteti a reggeli sajtóvetítéseket, az újságírók és kritikusok csak az este hét órás gálával egy időben nézhetik meg a filmet a körülbelül 1500 fős Debussy teremben. Ez eléggé szűkösnek tűnik a csaknem ötezer akkeditált újságírót tekintve. Az este tíz órás versenyművet pedig csak másnap reggel láthatja a sajtó. A szaklapok szerint ennek oka az, hogy a reggeli vetítés után a túl szigorú újságírók lehúztak egy-egy filmet és az alkotókat sértette, amikor bukott filmre vonultak fel este nagy csinnadrattával.

Ám, hogy a gála közönsége se érezze magát teljesen jól: a vörös szőnyegen való szelfizést is szigorúan megtiltotta a fesztivál, mert állítólag Frémaux nem szereti a nem professzionális, az internetet elárasztó fotókat. Kíváncsian várjuk, vajon a tiltást hogyan sikerül betartani és betartatni.

Csákvári Géza