Milyen megnyugtató lenne, ha hihetnénk az új jelszónak. Ha akár egy pillanatig is őszintén gondolnák, hogy nekik valóban Magyarország az első. Ha nem csak egy választási jelszónak tartanák, amit ki lehet plakátolni házfalakra, ezerszer lehet hirdetni, s a saját nagyságukról készített újságokban is kinyomtatható. Miközben migránsoznak, sorosoznak, ellenségnek állítják be az uniót és az ENSZ-t. Miközben a maguk képére formálták az országot, csak a propaganda számít, az ellenfelek folyamatos lejáratása, meg a félelemkeltés. Az a Magyarország az első - és az kell csak - nekik, amely az ő érdekeiket szolgálja, és amelyben minden az ő elképzeléseik szerint alakul.

Ahányszor meglátom ezt a hazug jelszót, mindig egy majdnem harminc éves emlék jut eszembe. 1990 őszén a Magyar Televízió akkori elnöke, Hankiss Elemér pályázatot írt ki a fejleszteni kívánt 2-es program új híradójára. Ebben a versenyben indult az a csapat is, amelynek tagjai röviddel azelőtt felálltak a Pálfy G. István vezette Híradótól, mert nem akartak részt venni az MDF irányította kormány kiszolgálásában. És kitaláltunk egy szlogent, amit még afféle röpcédulákon Budapest-szerte terjesztettünk is. Így hangzott: "Nekünk a második az első". Azt gondoltuk, ez is kell ahhoz, hogy magunk mellé állítsuk a reménybeli nézőket, s nem is voltunk sikertelenek, hiszen e pályázat nyomán született meg az akkor és azóta is sok vitát kiváltó, de kétségkívül valódi hírműsornak számító Egyenleg.

Aligha az egykori jelszó átformálásából jött létre a Fidesz mai választási szlogenje. De az biztos, hogy mi komolyan gondoltuk, amit hirdettünk. Igaz, mi is nyerni akartunk, mint a mai kormánypárt, de senkit sem akartunk kizárni, megfélemlíteni, becsapni. Ami viszont nem mondható el azokról, akik most azt hirdetik, hogy "Nekünk Magyarország az első".

Sebes György