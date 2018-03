Fekete-Győr megcsináltatja a belvárosi-kutatást

Kezembe veszem a dolgokat, a Medián egy 1200 fős mintán megcsinálja a belvárosi közvélemény-kutatást, amelynek április 4-én lesz eredménye – tájékoztatta lapunkat Fekete-Győr András. A Momentum elnöke Juhász Péter, az Együtt vezetője visszalépése után szinte azonnal azt javasolta, hogy az összes többi ellenzéki jelölt kezdjen egyeztetésbe, és egy utolsó mérés után mindenki lépjen vissza a favorit javára. A Jobbik nem vett részt a tárgyaláson, viszont az LMP-s Csárdi Antal, valamint az MSZP-Párbeszéd jelöltje, V. Naszályi Márta egyetértett abban: csak egyiküknek kellene szembeszállni a kormánypárti aspiránssal, Hollik Istvánnal.

Csárdi és V. Naszályi már ekkor jelezte, hogy ők egyedül nem dönthetnek, a pártjaik vezető testületei illetékesek.

– Az LMP elnöksége úgy döntött, hogy ennyi idő alatt nem lehet hiteles mérést készíteni – közölte a Népszavával Csárdi Antal. Az LMP jelöltje szerint egyébként is volt már több felmérés a kerületben, a Közös Ország Mozgalom (KOM) végkövetkeztetése Csárdi állítása szerint az, hogy ő és Juhász Péter a Jobbik visszalépéstől függetlenül maximalizálni tudja az ellenzéki szavazatokat.

Érdemes megjegyezni, hogy V. Naszályi Márta hasonlóan látja, annyi különbséggel, hogy szerinte ő a legesélyesebb jelölt. – Nem teljesen világos Csárdi érvelése. A KOM felmérése alapján ha egy demokratikus jelölt, egy jobbikos, valamint egy kormánypárti aspiráns maradna én 34, Csárdi 33, Fekete-Győr András pedig 32 százalékot kapna. Szoros az eredmény, de az nem igaz, hogy Csárdi kapná a legtöbb szavazatot – fogalmazott lapunknak V. Naszályi, aki szerint az MSZP-Párbeszéd elnöksége nem döntött Fekete-Győr javaslatáról, viszont úgy vélte: nincs miről beszélni, ha az LMP nem vesz részt benne.

Ez most megoldódott Fekete-Győr lépésével, aki szerint az a kutatás, amire alapoznak a kollégái Hódmezővásárhely és Juhász Péter visszalépése előtt történt. – Bárki is a legesélyesebb, visszalépek a javára, de mindenképpen látni akarom a friss mérést – szögezte le Fekete-Győr.

Nem tudni, hogy a Fekete-Győr-féle kutatás után puhulnak-e az álláspontok, Csárdi szerint neki és az LMP-nek is tiszta a lelkiismerete. – Úgy ahogy V. Naszályi Márta, én is elmondhatom: végigdolgoztam az elmúlt két ciklust tisztességgel, az én támogatottságom sem az égből pottyant – fogalmazott az LMP-s politikus, hozzátéve: ők már tettek gesztust a szocialista párt felé, most nem náluk pattog a labda. Csárdi az alapkérdést úgy fogalmazta meg, hogy „egymással akarunk birkózni, vagy a Fidesszel?”

