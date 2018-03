Lázár úr bécsi látogatásán mocskosnak találta a császárvárost, bár annyira azért nem, hogy a lámpaoszlop tövébe vizelt volna. Én úgy gondolom, mindenki a maga háza előtt söpörjön – Budapest koszossága évtizedek óta példátlan. Egy város tisztasága a lakóin és a köztisztaság alkalmazottain múlik, s ezek kölcsönösen hatnak egymásra. Ahol rendesen takarítanak, ott a közönség is jobban vigyáz a tisztaságra, a tiszta környezet pedig alaposabb takarításra ösztönöz. S mindez az új beköltözőkre is hat – ezért is tiszta Bécs (láttuk a videón), hiába állítja Lázár az ellenkezőjét.

Fábri Ferenc