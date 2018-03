Kísérletezne a kapitány Skócia ellen

A Kazahsztán elleni, pénteki vereség után Georges Leekens második megmérettetése következik a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányaként ma este, amikor a nemzeti tizenegy barátságos mérkőzésen Skóciát fogadja 20 órától a Groupama Arénában (tv.: M4 Sport).

A skótok megérkeztek.

Mindezt a kifeszített zászlókkal és népi hangszerük által kibocsájtott hangos dudaszóval is jelezték a fővárosi Mozsár utcában található skót pub előtt, ahol már hétfő kora délután is futballmezbe és skót szoknyába öltözött szurkolók gyülekeztek. A drukkereken kívül ekkor természetesen Budapesten tartózkodott Skócia nemzeti csapata is, amely tegnap a párharc helyszínén, az Üllői úti stadionban tréningezett.

A skótokat felkészítő Alex McLeish Leekenshez hasonlóan pénteken debütált kapitányként, illetve további hasonlóság, hogy mindezt vereséggel tette (Skóciát a világbajnoki résztvevő Costa Rica verte 1-0-ra a Hampden Parkban). McLeish akkori kezdőcsapatából hárman megsérültek, így Grant Hanley, Matt Ritchie és Scott McTominay sem tarthatott a többiekkel Magyarországra.

"A skótok már nem a korábban rájuk jellemző stílusban játszanak, hanem sokkal kombinatívabb módon. A Costa Rica elleni meccsüket alaposan kielemeztük, felkészülten várjuk őket. Szeretnék új játékosokat is megnézni, úgyhogy várhatók változások a kazahok elleni mérkőzéshez képest – nyilatkozta tegnap Telkiben Leekens, aki egy mondat erejéig még utalt a Kazahsztán elleni 3-2-es vereséget okozó megingásokra is. - A jövőben egyszerűen nem követhetünk el olyan hibákat, mint legutóbb, ezek sokkolóak voltak a szurkolók, a csapat és a stáb számára is. "

A tegnap délutáni adatok szerint egyébként az újabb fájó kudarc ellenére is több jegyet adtak el a magyar–skótra, mint a pénteki találkozóra (Kazahsztán sikerét nagyjából 6500-an láthatták a lelátón, keddre lapzártánkig 9000 belépő fogyott), kérdés, hogy a legutóbb 60 perc után kivonuló szurkolótábor ismét a csapat mellé áll-e.

"Mindannyian szeretnénk javítani és jól teljesíteni. A holnapi meccs számunkra egy utolsó lehetőség arra, hogy újra magunk mögé állítsuk a szurkolóinkat és megmutassuk nekik, hogy igenis képesek vagyunk nyerni. Több lesz ez egy barátságos meccsnél" – fogadkozott a Vasas háromszoros válogatott futballistája, Hangya Szilveszter.

Egy kis statisztika A keddi lesz a két csapat kilencedik összecsapása, négy magyar siker mellett két-két döntetlen és skót siker a mérleg. A nemzeti tizenegy ötödször fogadja Skóciát, amely még nem nyert Magyarországon.

H. Sz.