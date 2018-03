Hivatalosan is Európai Örökség lett a Dohány utcai Zsinagóga. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa gratulált Frölich Róbert országos főrabbinak, a Dohány főrabbijának a hétfő esti bulgáriai díjátadó ünnepségen. “Ez a siker széleskörű, mindannyiunk, az egész magyarországi zsidóságnak a sikere. De sikere ez Magyarországnak is. Persze külön is meg tudunk nevezni személyeket, de nem tesszük. Ők is beleolvadnak a 160 éves történelembe.” - emlékeztet a főrabbi az elismerés kohéziós értékére. A díj többi jelöltjéről és a zsinagóga szerepéről korábbi cikkünkben írtunk.