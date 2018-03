Elűzték a zsarnokoskodó, darutollas polgármestert, Orosz Mihály Zoltánt.

- Lekapcsoltuk a villanyt, bizony, annyi lett a világítótoronynak! - kiabálta széltében-hosszában egy hétfőn kora délután is mámorosnak tűnő kerékpáros férfi Érpatak főutcáján. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei települést eddig egyfajta terror alatt tartó, a cigányok üldözéséről, darutollas kalapjáról s szélsőséges nézeteiről közismert polgármestert, Orosz Mihály Zoltánt vasárnap elsöpörte a népharag: 72-28 százalékos arányban maradt alul kihívójával, a könyvelőként dolgozó, korábbi képviselő-testületi tag Nagy Imre Attilánéval szemben. A vereségről Orosz a közösségi oldalán azt írta „Érpatak elesett. Egy világító tornyot ma ledöntöttek". A helyiek sommás véleménye pedig másnap már egy sima villanykapcsolós poénban testesült meg.

Hosszú folyamat vezetett a "nagy robbanásig", Érpatakon már régóta izzott hamu alatt a parázs. A képviselő-testület 2015-ben nem fogadta el a falu zárszámadását, mert olyan tételek szerepeltek a költségvetésben, amelyekről fogalmuk sem volt, például "egyebek" címszó alatt egy ismeretlen 47 millió forintos összeg bukkant fel. Orosz Mihály Zoltán ezután kezdeményezte a testület feloszlatását, de a képviselők nem voltak hajlandók megszavazni az önfeloszlatást, ragaszkodtak ahhoz, hogy a polgármester tételesen számoljon el a falu pénzével. Egyéves huzavona után az egyik ellenzéki képviselő kifáradt a pszichés harcban, amihez a polgármester még zokogó közmunkás-asszonyokat is bevetett, s "átszavazott” Orosz oldalára, így a testület 2016-ban feloszlatta önmagát. Új választásokat akkor mégsem írtak ki, mert a kormányhivatal szerint törvénysértő módon szavaztak a feloszlatásáról, így a határozat nem emelkedett jogerőre. Ez végül 2017 végén megtörtént, az új választást pedig idén március 25-re írták ki. A közel 1300 szavazásra jogosult lakosból 955-en szavaztak érvényesen - ez több, mint 73 százalékos részvételi arány -, s 689 voksot szerzett a győztes.

A hírre, hogy Orosz Mihály Zoltán csúfosan elbukott, hatalmas népünnepély kerekedett a faluban, éjjel még százak sétáltak az utcán, énekeltek, táncoltak, s voltak, akik sírva borultak egymás nyakába. Többen is megjegyezték, hogy a hajdani polgármester egyetlen falunapon sem tudott ekkora tömeget megmozdítani.

- Mintha másképp kelt volna fel a nap, mindenki mosolyog, az emberek megállnak az utcán, és a győzelemről beszélnek - mondja egy gyereket karján ringató asszony. A boltban is nagy a zsongás, a legtöbben a választás eredményét taglalják, miközben párizsit és zsemlét vesznek.

A polgármesteri hivatal zárva. Egy terepszínű ruhás férfi azt mondja: ma mindenki szabadnapot kapott, hisz vasárnap sokáig dolgoztak. Ő, Moldván István pedig őrzi az épületet, mert ismerik Orosz Mihály Zoltánt, és nem szeretnék, ha bármilyen fontos dokumentum eltűnne a hivatalból. Estére majd váltótársa akad, most mindenki segíti a másikat. Közben egy kisgyermekes család érkezik, mennének be ők is a községházára. Papp Lajos István, az édesapa már az új polgármestert keresi, közmunkát szeretne. Az előző nemhogy ilyet nem szervezett, de még meg is büntette a helyieket, ha eldobtak egy csikket, vagy nem tartották rendben az udvarukat - tette hozzá.

Nagy Imre Attilánét otthon találjuk meg, fáradt, az éjjel vélhetően meg is fázott. Orosz Mihály Zoltán minden helyiséget "foglaltnak minősített", így egy sátorban kampányolták végig a szavazást. A könyvelőként dolgozó, férje halála óta három gyermekét egyedül nevelő asszony azt mondja, minden információt elzárt a képviselők elől a polgármester, így sejtelme sincs, hogy mennyi pénzt talál majd a kasszában. Az biztos, hogy beiktatása után első dolga lesz számvevőszéki vizsgálatot kérni, hogy minden költségvetési tételt tisztán lássanak, s meg lenne lepve, ha nem káosz és veszteség várná az új képviselő-testületet. Legfontosabb teendőjének a közbiztonság megteremtését és az utak rendbetételét nevezte, amelyhez a pénzt pályázatokból fedeznék.

Szerdán este telik le a hetvenkét óra, amíg a választási eredménnyel kapcsolatban bárki bejelentést tehet. A végeredmény elsöprő, Érpatakon senki sem hiszi, hogy az előző polgármester józan ésszel megtámadná, de az elmúlt években megtanulták, hogy ebben a faluban az ésszerűség szót is kritikával kell kezelniük. Ennek ellenére most felhőtlenül örülnek, hogy elűzték a kiskirályt, akinek regnálása alatt csak a Sárkányölő Szent György szobrok, s a trianoni emlékművek száma sokasodott, de a munkahelyeké, s köztük a közmunkás férőhelyeké egyre csak sorvadt.

De hétfőn reggel új napra virradtak, s most csak erre akarnak figyelni.

Doros Judit