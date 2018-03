Mészárosé a Mátrai-többség

Míg a cseh EPH ésszerűsítené, Mészáros Lőrincék inkább fejlesztenék a Mátrai Erőművet: utóbbi így viták helyett inkább lábon kivásárolta társát.

Mindössze két munkanappal azután, hogy a kormányfő strómanjának tartott Mészáros Lőrinc tőzsdei cége, az Opus bejelentette, a cseh Energetický a Průmyslový Holdinggal (EPH) felesben megveszik a Mátrai Erőmű többségét, kiderült: az Opus már ki is vásárolja cseh társát. Az erőművet 1995 óta irányító német RWE-EnBW-től konkrétan a Mátra Energy Holding Zrt. vette meg a 73 százalékot (a fennmaradó 26 százalék az állami MVM-é). A Mátra Energy Holding két 50-50 százalékos tulajdonosa az EPH, illetve a Status Power Invest Kft. Ez utóbbi kft. a Status Energy magántőkealapé, amely korábbi bejelentésük szerint az Opus érdekeltsége, a tőzsdei társaság közvetett-közvetlen legnagyobb tulajdonosa pedig a felcsúti polgármester-vállalkozó. A németeknek fizetett vételár értesülésünk szerint nem éri el a sajtóban keringő 50 milliárdot: a két befektető e közös cégen keresztül 20-30 milliárdot fizetett.

A tegnapi bejelentés szerint a kft. a zrt.-ben - a szükséges engedélyek megszerzése után - jelenlegi 50 százalékos részét 85 százalékra növeli. Ezután jövő év közepéig a fennmaradó 15 százalékot is kivásárolja az EPH-tól. Értesülésünk szerint a cseh befektető ennek fejében akár milliárdokkal is többet kap az eredeti vételár felénél. Vagyis közbelépése szemfülesnek mondható.

Az elmúlt hónapok során egyértelművé vált, hogy az Opus és az EPH más-más módon tervezi a Mátrai Erőmű jövőjét - indokolta a fura váltást az Opus szokatlanul tartalmas közleményében Jászai Gellért, a tőzsdei társaság igazgatósági tagja. Szavai szerint, míg a csehek átszervezésben, addig ők fejlesztésben, „szükség szerint új blokk építésében”, illetve a munkahelyek megőrzésében gondolkodtak.

Az első kivásárlást követően Valaska Józsefet kérik fel a társaság irányítására. Az erőművet korábban 23 évig irányító szakembertől az eredményesség emelését várják. Nem titkolják: tavaly az erőmű – évtizedek óta először – veszteséget termelt. Ez információink szerint közel 9 milliárdra rúg. Az Opus reményeit az táplálja, hogy a társaság csak az azt megelőző öt év során 52 milliárdos osztalékot fizetett tulajdonosainak.

A közlemény a tavalyi gigaveszteséget egyszeri tételekkel magyarázza. Ezt ugyanakkor nehéz nem kapcsolatba hozni Valaska József 2015-ös távoztával (igaz, később néhány hónapra ismét munkába állt különböző vezető tisztségekben). Forrásaink szerint a veszteséghez nagy mértékben hozzájárultak az adásvétellel és a vezetési válsággal kapcsolatos bizonytalanságok és az emiatt lazuló fegyelem. Olyan, leginkább hanyagságra visszavezethető, jelentős anyagi kárt okozó balesetek történtek, mint például generátor-, főtranszformátor- vagy bányagépleégés.

Értesüléseink szerint az EPH elbocsátásokat, a tervezett háromszor húsz megawattos (MW) napelemtelep-terv eladását, jelentős költségcsökkentést és gyors nyereségtermelést helyezett kilátásba. Ráadásul – úgymond Mészárosék háta mögött – az EU-tól kért engedélyben magához vonta az irányítási jogokat. Ezt végül kistulajdonosi jogaival élve az MVM akadályozta meg. Ezzel szemben Mészárosék – bevonva az erőműből rendre giganyereségeket kisajtoló Valaska Józsefet – az exelnök által megkezdett fejlesztések folytatása mellett tették le a voksukat. Ebben – úgy tudjuk – szerepel az új, 500 MW-s, régóta napirenden tartott lignittüzelésű blokk is. Az Orbán-kabinet e kérdésben mindeddig nem nyilatkozott, az általuk is aláírt párizsi klímamegállapodás kapcsán viszont többször is a széntüzelés-mentes jövő mellett tették le a voksukat. Igaz, a klímamegállapodásban tett számszerű vállalásaink egy új, jóval hatékonyabb lignitblokk esetén is tarthatóak lehetnek. Mindazonáltal az erőmű mostani, összesen 960 MW-nyi blokkjából 760 MW 2029-ig akadálytalanul továbbműködhet. Ez pedig lehetővé teszi, hogy a jelenlegi mintegy kétezer – főként bányászként dolgozó - munkavállalóból addig senkit se kelljen elbocsátani. Valaska Józsefet a – még az előző adásvételt szentesítő - pénteki közgyűlésen az Opus az erőmű felügyelőbizottságába delegálta, amely testületnek később az elnökévé választották. Megfigyelők szerint az eset kapcsán különösen szembeötlő a vezetők személyes képességeinek fontossága.

Furcsa kaland Megfigyelők szerint számos kérdést vet fel a – Budapesti Erőművet három éve megszerző - EPH kurta-furcsa kalandja. Kérdés például, hogy ha a miniszterelnökhöz közel álló polgármester csapata akár többet is hajlandó lett volna fizetni a csomagért, miért nem önállóan szállt érte ringbe. Ezt a – vélhetően többmilliárdos - többletet viszont így a németek helyett a csehek fölözték le. Mások szerint viszont a háttérben éppenséggel a németek és a csehek játszottak össze.

Marnitz István