Keleti nyitás: arab úton a kenőpénz milliárdok

A rendőrség, az ügyészség de még a jegybank is igyekezett cáfolni a Magyar Nemzet hétfői cikkét, amelyben az állt: az FBI gyanúja az, hogy magyar kormányzati szereplőknek kenőpénzként kifizetett 3-4 milliárd euró vándorolhatott arab és ázsiai számlákra. Ugyanakkor a szokatlan elánnal kiadott közlemények egyike sem konkrét cáfolat, inkább csak homályos célozgatás arra, hogy a kampányra időzített kiszivárogtatásról van szó. A meg nem nevezett amerikai forrásokra hivatkozó Magyar Nemzet-cikk szerint a pénzmosási hálózat egyik futárja, egy magyar férfi jó ideje az FBI dokumentumaival „védett tanúként” él az Egyesült Államokban.

A lap szerint az FBI értesítette a százmilliárdos pénzmosás gyanújáról a magyar hatóságokat és hozzájárultak volna ahhoz, hogy közösen kihallgassák a férfit. A magyar felet azonban valamiért nem érdekelte ez a lehetőség. A magyar kormányszereplőket érintő, milliárdos pénzmosásra utaló konkrét okirati bizonyítékot a lap még nem mutatott be, csak annyit közölt: az óriási összeget néhány milliárdonként emelték le magyar kormányközeli bankok számláiról, majd ebből gyémántot vásároltak, vagy az iszlám világ párhuzamos bankrendszerén a Havalán keresztül vittek ki külföldre. A lap szerint a pénz egy része arab strómanokon keresztül érkezett vissza Magyarországra, ahol luxusszállodákat és kastélyokat vettek belőle az arab befektetők.

Lapunk az ügyben megkereste a Egyesült Államok budapesti nagykövetségét, ám ott nem kommentálták az ügyet.

Más ügyekhez képest feltűnő gyorsasággal reagáltak a magyar hatóságok. A bankfelügyelet szerepét ellátó Magyar Nemzeti Bank (MNB) közleménye szerint a már csak a hírben szereplő 3-4 milliárd eurós összeg nagyságrendje miatt is "nyilvánvalóan alaptalannak", a pénzügyi stabilitás veszélyeztetésére alkalmasnak tartja a cikket. Arról ugyanakkor az MNB nem ír, hogy vizsgálatot indítottak-e az ügyben. Reagált a rendőrség és az ügyészség is a napilap cikkére, ám csak meglehetősen homályos és foghíjas közleményekben próbálták cáfolni az ügyet. Így a Legfőbb Ügyészség csak annyit közölt: nincs arról tudomása, hogy az USA igazságügyi szervei felajánlották volna a magyar hatóságoknak, hogy kihallgathatják a szökésben lévő személyt. Azt ugyanakkor nem közölte, hogy más, magyar bűnüldöző hatósághoz érkezett volna ilyen felajánlás.

A rendőrség hétfői közleményében név szerint nevezett meg a Magyar Nemzet cikkével kapcsolatosan egy férfit: Faidt András Pétert. Szerintük a férfival szemben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) egy 2014-ben különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt nyomozott, ám időközben Faidt az USA-ba távozott. Ugyanakkor a rendőrség hangsúlyozta: ebben az ügyben nem merült fel a Magyar Nemzet cikkében felvázolt, uniós vagy költségvetési forrásokból történő pénzmosás. A társaival szemben már benyújtott vádirat szerint Faidt ellen a magyar rendőrség azért nyomozott, mert nem igazán aktív magyar cégeknek nyitottak bankszámlát, hogy azokon mossanak át külföldi csalásokból származó pénzeket. A „nyomozó hatóság” az ügyben jogsegélykérelmet terjesztett elő az illetékes amerikai szervek felé, ám arról a rendőrség már nem beszél, hogy ez kiadatást jelentett-e, és mit reagáltak erre az amerikaiak.

A jelek szerint az ügyben valamiféle állóháború van a magyar és az amerikai hatóságok között. Míg a magyar hatóságok Faidttal szemben nyomoztak, majd 2016 februárjában Interpol-körözést adtak ki a vállalkozó ellen, addig Faidt – a Facebook profilja tanúsága szerint – zavartalanul élte világát, tavaly tavasszal egyenesen Hollywood-ból posztolt, de készült róla fotó New York legforgalmasabb utcáján is. Vagyis nagyon nem úgy festett, mint aki attól tart, hogy az amerikai hatóságok kiadják Magyarországnak.

Hogy még különösebb legyen a történet: közben a napokban az USA-ban vádat emeltek egy többrendbeli autós-bankszámlás csalási, pénzmosási ügyben egy csapat magyarral szemben, akik közül többen Faidttal is kapcsolatban lehettek és Magyarországon tartózkodnak. Az amerikaiak a magyar csoport letartóztatását és kiadatását kérte az Igazságügyi Minisztériumon keresztül, ám a minisztérium egyelőre nem tudni miért, de megtagadta ezt.

Faidt üzleti sikerei