Kitört a szappanháború: madárnak nézték a szülőket

Az iskola hallgat, a tankerület tagad, a diákokat meg ledönti lábukról a betegség - iskolai abszurd.

Nem tudnak kezet mosni a gyerekek a Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskola felsős mosdóiban, mivel névtelenséget kérő szülők szerint innen is hiányzik az alapvető tisztálkodási szer, írja a hvg.hu. Egyikük elmondása szerint míg alsó tagozatba járt a gyerekük, természetes volt, hogy az alapvető higiéniai- és mindennapi dolgokról a szülőknek kell gondoskodni. „Mi szülők vittük be nemcsak a szappant, de a wc-papírt és a szalvétát is. Utána onnan, az osztályteremből kell kivinniük magukkal a folyékony szappant a gyerekeknek, ha wc-re kell menniük." Amikor viszont felső tagozatba léptek a gyerekeik, már ez az opció sem volt működőképes a gyakorlatban. Akkor derült ki számukra a probléma, amikor tél elején sokan lebetegedtek az influenza szezonban, volt olyan nap, hogy az osztályukból csaknem 20 gyerek hiányzott. A betegség dühöngését segíthette, hogy a gyerekek nem tudtak kezet mosni.

A Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskola igazgatóját, Török Alfrédot hiába kereste a hvg.hu az ügyben, még csak nem is reagált. A Klebelsberg Központ terület szerint illetékes Belső-Pesti Tankerületi Központ pedig egészében tagadta, hogy a gyerekeknek ne lenne mivel kezet mosniuk az iskolában. A szülők ezen annyira felhúzták magukat, hogy videóra vették az összes felső tagozatos mosdóban, mi a helyzet szappan-ügyben: És tényleg mindenhol üresek voltak a szappantartályok.