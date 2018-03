Félreértések a Népszava választási különszáma körül

A Népszava kiadványában van olyan tartalom, ami jelenleg nem felel meg az MSZP–Párbeszéd és a DK közös álláspontjának, így sajnos nem tudjuk azt feltenni a pultjainkra – így kommentálja az Index cikkében Kunhalmi Ágnes, hogy több százezer példányban megjelent a Népszava különszáma. Amit az Index szerint az MSZP rendelt és terjeszt. Csakhogy a cikkben a budapesti pártelnök, Kunhalmi Ágnes épp azt nehezményezi, hogy a különszám nem kizárólag az MSZP-Párbeszéd, illetve a DK közös favoritjait nevezi meg esélyesként, hanem néhány helyen LMP-s és független jelöltekről is állítja: győzhetnek az adott választókerületben. Vagyis az Index szerint az MSZP „rendelt” egy különszámot, amely azonban nem kizárólag a párt elvárása szerinti jelölteket támogatja, így az MSZP legnagyobb helyi szervezetének vezetője nem kér a lapból.

Az ellentmondás tisztázása érdekében fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a választási különszámot nem az MSZP rendelte meg. Az a Népszava jelenleg futó marketingkampányának (lásd: óriásplakátok, hirdetések az RTL Klub-on, az ATV-n, és másutt) része. Azaz a kiadóé az ötlet és a finanszírozás terhe, illetve a terjesztés feladata. Amint arra Kunhalmi Ágnes is kitér, az MSZP politikusai csak nyomtatás után látták a különszámot. Ennek tartalmáért pedig természetesen a Népszava szerkesztősége felel. A lap egy köztiszteletben álló, független közvélemény-kutató cég, a Publicus Intézet mérései alapján jelölte meg, hogy az egyes választókerületekben a március 19-i lapzárta pillanatában kit tart legesélyesebbnek a demokratikus pártok jelöltjei közül. Tény – és erre az Index is felhívta a figyelmet –, hogy ez nem mindig esik egybe az MSZP óhajával. Ugyanakkor ez nem is várható el egy hitelességét óvó, független laptól.

A szerkesztőség meggyőződése, hogy közéleti felelősségét érző orgánumként a választások előtt köteles legjobb tudása és értékrendje szerint támpontokat ajánlani az egymásra mutogató politikusok, az igazi és kamupártok kavargásában tájékozódni próbáló polgároknak. (A szerk.)