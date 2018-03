Mészáros elárulta, miben gondolkodik

Új blokk építésében gondolkodik Mészáros Lőrinc, a Mátrai Erőmű új „főrészvényese” - idézi a kormányfő strómanjának tartott felcsúti polgármester-üzletember Heves Megyei Hírlapnak adott nyilatkozatát az MTI.

Mint ismert: a múlt csütörtökön még Mészáros Lőrinc tőzsdei cége, az Opus azt jelentette, hogy leányvállalatán keresztül a cseh EPH-val közösen veszi meg a Mátrai Erőmű 73 százalékát. Ám hétfőn máris közölték, hogy a későbbi viták elkerülése végett jövő év közepéig kivásárolják az EPH-t.

Azt, hogy a felcsúti milliárdos pontosan milyen blokkra gondol, nem részletezik. Magyarország második legfontosabb, lignitalapú erőműve már az 1995-ös privatizációhoz kapcsolódóan is szeretett volna egy új, 800 MW-s lignitblokkot építeni. A lehetőségért az akkori német vevők – mostani eladók – titokban még 26 millió dollárral meg is fejelték a vételárat. Ám a Horn- illetve az első Orbán-kormány nem tette lehetővé a bővítést. Így 1999-ben a titkos summát vissza kellett fizetni. A Gyurcsány- és Bajnai-kabinet idején is több hullámban felmerült az 500-600 MW-s bővítés lehetősége. Ám a második Orbán-kabinet egyik első intézkedéseként ezt a lehetőséget is lefújta. Jelenleg egy 500 MW-s blokk engedélyezése zajlik.

Időközben viszont az Orbán-kabinet csatlakozott a párizsi klímaegyezményhez, amit többször a szénégetés-mentesség melletti elkötelezettségként tálaltak. Visszatérő kérdéseinkre ugyanakkor az Orbán-kabinet mindeddig se igent, se nemet nem mondott a Mátrai Erőmű tervezett blokkbővítése kapcsán. Más típusú blokkok építése nincs az erőmű napirendjén, bár jóval kisebb nagyságrendben nem kizárt gázalapú és napelemes egységek létesítése.

Mészáros Lőrinc ezen túlmenően lényegében megismétli az Opus tegnapi közleményét, amelyben e szavakat éppenséggel Jászai Gellért igazgatósági tag szájába adták. Emlékeztet, hogy az erőmű 2012 és 2016 között összesen 52 milliárd forint nyereséget ért el. Igaz, tavaly (lapunk korábbi információinak megfelelően) 9,1 milliárdos veszteségbe csúsztak, de ez nem lepte meg, mert az átvilágítás alatt megkapták a megfelelő információkat. A veszteség okait a nagyvállalkozó „objektívnek és kívülállónak”, „egyszeri tételeknek” nevezi, amiben közrejátszott „a gondos gazda” hiánya. Ez ellentmond lapunk korábbi értesüléseinek. Eszerint tavaly több, kifejezetten hanyagságra visszavezethető belső baleset történt, ami a tulajdonosváltás okozta bizonytalansággal és a korábbi vezető hiányával indokolható. A társaság anyagi helyzetét erősnek látja.

A cseh partnerrel másként gondolkodtak a vállalat problémáinak kezeléséről – fogalmazott a felcsúti nagyvállalkozó. A csehek "klasszikus reorganizációt” szerettek volna, ami jelenthette emberek elbocsátását is, vagy „blokkok leállítását”. "A magam részéről nem akartam egy ilyen alkudozási folyamatba belemenni vagy egy olyan lehetőséghez adni a nevemet, hogy akár csak arról tárgyaljunk, hogy embereket kell elküldenünk" - mondta a „főrészvényes”. Mészáros Lőrinc szerint egyetlen dolgozóra sem szabad átterhelni az elmúlt év rossz gazdasági döntéseit; az erőmű 7500 családnak nyújt megélhetést, felelősséget érez a térségben élőkért, a fiataloknak ösztöndíjrendszert tervez. Ugyan az idei évre még veszteséget várnak, de lát elég időt az eredmények javítására.

A Népszava információi jelentősen árnyalják Mészáros Lőrinc szavait. A 960 MW-s erőműnek 2022-ig mindenképp le kell állítania 200 MW-nyi elavult, nagyon környezetszennyező blokkot, amit mindeddig senki se cáfolt és amit valószínűleg Mészáros Lőrinc se tud elkerülni. Állítólag viszont a csehek a háromszor 20 MW-s napelem-tevek értékesítését szorgalmazták. A másik kérdés, hogy ha ekkorák az ellentétek – ráadásul értesülésünk szerint az Opus felárral vásárolta ki az EPH-t, vagyis nekik több pénzt is megért az ügylet -, miért párban indultak és miért nem egymagában jelentkezett az erőműért a felcsúti polgármester csapata. Ilyen és ehhez hasonló kérdéseinkkel ugyanakkor nem jártunk olyan szerencsésen, mint a Heves Megyei Hírlap: az elmúlt napok során feltett számos kérdésünkre az Opus mindeddig semminemű érdemi választ nem küldött.

Marnitz István