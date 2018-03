Szkripal-ügy: újabb kiutasítások, a NATO is lépett

A NATO visszavonta hét orosz diplomata akkreditációját Szergej Szkripal volt orosz-brit kettős ügynök és lánya angliai megmérgezése miatt, írja az MTI. A katonai szövetség melletti orosz képviselet személyzetének létszámát az eddigi harminc helyett húsz főben maximálták - jelentette be kedd délután Jens Stoltenberg, az észak-atlanti szervezet főtitkára. E mellett Ausztrália és Moldova is orosz diplomatákat utasított ki.

Az akkreditációk visszavonása mellett elutasították három orosz diplomata függőben lévő akkreditációját is, számolt be Brüsszeli sajtótájékoztatóján Stoltenberg. "Ez világos üzenetet küld Oroszországnak, hogy elfogadhatatlan és veszélyes magatartásának ára és következménye van" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a NATO-tagok egységesen támogatták a mostani döntést.

Mint mondta, a lépés arányos, jogszerű és tükrözi a szövetségesek súlyos biztonsági aggályait. A főtitkár kiemelte, a szövetség fennállása óta ez volt az első eset, hogy idegmérget vetettek be valamely NATO-tagállam területén, és mélységes aggodalmát fejezte ki a Szkripal-ügy miatt, amelyre válaszul elmondása szerint a katonai szervezet több mint huszonöt tagja és partnere legalább 140 orosz diplomatát utasított ki.

Stoltenberg ugyanakkor aláhúzta: a döntés nem változtat a NATO Oroszország-politikáján, továbbra is nyitottak a párbeszédre, a NATO-Oroszország Tanács következő ülésének előkészítésére is.

Kedden jelentette be Ausztrália is: Csatlakozva a nyugati országokhoz, a Szkripal-ügy miatt kiutasít két orosz diplomatát, akik feltehetően hírszerző tisztek. Malcom Turnbull ausztrál miniszterelnök közleménye szerint az ausztrál hatóságok két orosz diplomatáról derítették ki, hogy hírszerző tisztek, ezért a bécsi konvenciókkal összhangban a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységük miatt kiutasítják őket, számol be a Magyar Nemzet.

Moldova három orosz diplomata kiutasításáról döntött kedden, az ügy kapcsán. A chisinaui külügyminisztérium honlapján az intézkedést az Egyesült Királysággal való szolidaritással indokolta. Moldova oroszbarát elnöke, Igor Dodon az Európa-párti kormánnyal szembehelyezkedve oroszellenes provokációnak nevezte a diplomaták kiutasítását. Hangsúlyozta, Moldovának nincs is szövetségesi kötelezettsége Nagy-Britanniával vagy más NATO-tagállam felé, amely ilyen lépéseket indokolna.

Számos európai kormány, az Egyesült Államok, illetve Kanada még hétfőn jelentette be, hogy orosz diplomatákat utasítanak ki megtorlásul a Szergej Szkripal egykori orosz kettős ügynök és lánya ellen idegméreggel elkövetett angliai merényletre.

