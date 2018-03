Újra van kormány Pozsonyban

Viszonylag stabil többségre számíthat Peter Pellegrini új szlovák kormánya, így várhatóan kitölti 2020 tavaszáig szóló mandátumát.

Minden jel arra vall, hogy egy időre elül a belpolitikai válság Szlovákiában. A kedélyek csillapodását jelezte már az is, hogy a szervezők lemondták a múlt péntekre tervezett tüntetéseket.

Az új kabinet a hétfő este tartott bizalmi szavazáson 81 voksot kapott a parlamentben. A Robert Fico volt kormányfő által fémjelzett Smer 49 képviselője mellett a kormány két további pártja is támogatta a kabinetet, így a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) 15 és a Híd 14 törvényhozója. Rajtuk kívül azonban Alena Basistová, a Háló egykori képviselője, valamint Martina Simkovicová és Rastislav Holúbek is (ők Boris Kollár pártjából léptek ki) az igen gombot nyomta meg. Amikor Pellegrini múlt héten bemutatta a kormánylistát Andrej Kiska elnöknek, 79 képviselő támogatására támaszkodott. Ehhez képest a parlamenti szavazáson kettővel többen szavaztak az új kabinet programjára. Mint a pozsonyi Aktuality portálja írta, Pellegrini kabinetje azért sincs veszélyben, mert aligha szavazna ellene a Híd frakcióját elhagyó Igor Janckulík, valamint Peter Marcek. Ők ezúttal tartózkodtak. Utóbbi a bizalmi szavazás előtt reményét fejezte ki, hogy a kabinet megkapja a többséget a parlamentben, ám hozzátette, ezúttal nem tudja támogatásáról biztosítani a kormányt.

Az ellenzék számára már az is siker lett volna, ha a kormánykoalícióból bárki is átszavazott volna. Abban bízhattak, hogy Lucie Zitnanska volt igazságügyi miniszter, illetve a kulturális tárca éléről leváltott Marek Madaric, Fico egykori jobbkeze megy majd szembe a kabinettel, végül azonban ők is az igen gombot nyomták meg. Madaric menesztését követően még úgy nyilatkozott, hogy nem támogatja automatikusan az új kormány törvényjavaslatait. Azt is mondta, el tudna képzelni egy jobb összetételű kormányt, a JOJ televízióban pedig amiatt bírálta Pellegrinit, mert szerinte túl gyorsan kérte a bizalmi szavazást. Röviddel a voksolást követően azonban azt közölte, hogy jelenleg ez volt a legjobb döntés részéről.

A szavazást megelőző kétnapos vitában kizárólag ellenzéki képviselők szólaltak fel, a kormánykoalíció képviselői csak az ő megjegyzéseikre reagáltak - írta az Új Szó. „Két évvel ezelőtt már mindent elmondtunk, folytatjuk, amit elkezdtünk. Nekünk teljesítenünk kell azt, amit a programban megfogalmaztunk” – magyarázta Bugár Béla a koalíciós képviselők passzivitását. A Híd elnöke szerint az ellenzéki felszólalók sokszor nem is a kormányprogramra reagáltak, hanem sértegették és megpróbálták bemocskolni a koalíciót.

Az ellenzéki képviselők közölték, azért nem szavaznak bizalmat a kormánynak, mert a koalíció az elmúlt két évben botrányok sorát hagyta maga után. Veronika Remisová, az Egyszerű Emberek képviselője például kifejtette, az új kormány az adócsalás gyanújába keveredett Ladislav Basternák ügye, a különleges ügyész, Vasil Spirko beszámolója, a páncélozott csapatszállító járművek vitatható beszerzése körül kirobbant botrány miatt nem kaphat bizalmat. A botrányok főszereplőit ugyanis nem vonták felelősségre – fejtette ki.

Peter Pellegrini a vita végén elnézést kért annak színvonala miatt, majd kijelentette, mindent meg fog tenni azért, hogy ne kerüljön a hatalom az ellenzéki képviselők kezébe, akik között állítása szerint adócsalók vagy épp a maffiával kapcsolatba hozható személyek vannak. Sajtóértekezletén kifejtette: „A mi elsődleges feladatunk az emberekért dolgozni. Én azon fogok munkálkodni, hogy segítsünk azoknak, akik segítségre szorulnak, és megbüntessük azokat, akik a rendszerrel való visszaélésre törekednek" – fogadkozott Pellegrini. Kifejtette, miniszterelnökként arra törekszik, hogy elvezesse az országot a következő, két év múlva esedékes parlamenti választásokig.

Rónay Tamás